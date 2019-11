Câștigătorii au fost aleși conform voturilor cititoarelor revistei și site-ului Unica. Acestea au putut vota preferații din cele nouă categorii existente – Femeia de carieră a anului, Designer la modă, Social Media Star, Artistul anului, Fashion Icon, Beauty Icon, Bărbatul anului, Implicare socială, Cea mai populară copertă – pe platforma gala.unica.ro. Voturile s-au încheiat oficial pe 17 noiembrie.

Mai jos poți vedea lista completă a câștigătorilor de la Gala Unica 2019:

Femeia de carieră a anului – Atena Boca

Atena Boca este fericita câștigătoare de la această categorie. Premiul a fost înmânat de Rucsandra Hurezeanu, General Manager Ivatherm. Atena este fondatoarea comunității LaPrimulBebe – cea mai amplă comunitate pentru mame educate și implicate profesional și social din România, cu peste 100.000 membre și peste 20 de filiale. De asemenea, este prima româncă aleasă în programul-bursă Facebook Community Leaders, dedicat celor mai buni 100 de lideri de comunități din lume.

Celelalte femei nominalizate la această categorie au fost Claudia Teodorescu, Cristina Badan, Dora Morhan, Irina Alioante și Oana Coantă.

Implicare socială – Andreea Marin

Andreea Marin este cea care a câștigat premiul pentru implicare socială deosebită. Premiul i-a fost înmânat de către jurnalistul Alex Dima. Andreea a demarat campania „Nu există nu se poate”, care sprijină femeile din toată țara să creadă în schimbare și în echilibrul minte, trup și suflet, indiferent de vârstă. De asemenea, ea susține și campania medicilor care operează gratuit „Ajută-ne să ajutăm!”, precum și campania „Atipic Beauty”.

Ceilalți nominalizați la această categorie au fost Horia Manolache, Chris Simion, Melania Medeleanu și Paula Herlo.

Designer la modă – Andreea Mărcuță, creatoarea brandului M. Marquise

Andreea Mărcuță este câștigătoarea la această categorie. Ea nu a putut fi însă prezent, așa că premiul a fost ridicat de Oana Săndescu. Premiul a fost înmânat de către îndrăgita artistă Andra. Andreea este o fană a bijuteriilor, a liniilor perfecte ale sacourilor și a ținutelor studiate. Ținutele ei sunt purtate de vedete de renume – cel mai recent, o rochie superbă M. Marquise a făcut furori pe covorul roșu în Los Angeles, California, fiind purtată de Adelina Pestrițu în cadrul Premiilor People’s Choice.

Ceilalți designeri nominalizați au fost Alina Cernătescu, Andreea Bădală, Ioana Ciolacu, Manurí, Not Rain Proof, Pnk, Raquette, Venera Arapu.

Artistul anului – Miruna Miu și Roxana Mirea (La vie en doré)

Miruna Miu și Roxana Mirea, femeile din spatele proiectului La vie en doré, au luat acasă premiul la această categorie. Premiul a fost înmânat de către Bianca Prangate, redactor al revistei Unica. Ele reușesc să aducă, prin arta lor, un aer proaspăt artei meșteșugului românesc. Ele se inspiră din istorie și din mitologia greacă în creațiile lor. Astfel, au creat un brand de accesorii 100% românesc, destinat femeilor îndrăznețe atât în viața cotidiană, cât și în acțiunile și stilul lor.

Ceilalți artiști nominalizați la această categorie au fost Alin Neacșu, Flavia Bîrsan, Graure, Anamaria Maranda și The 6th Sense Interiors.

Beauty Icon – Laura Giurcanu

Laura Giurcanu este cea care a fost desemnată Beauty Icon de cititoarele Unica. A primit premiul de la frumoasa actriță Andreea Ibacka. Cu un chip superb de la natură, care nu are nevoie de intervenții, Laura are un portofoliu impresionant la cei 22 de ani ai săi: de la model internațional la o prezență puternică în social media, ea a încercat multe. Pe YouTube are aproape 400.000 de abonați și peste 20 de milioane de vizualizări la clipuri, iar pe Instagram se apropie de un milion de urmăritori.

Celelalte femei nominalizate au fost Aida Economu, Antonia, Elena Gheorghe, Iulia Vântur, Lili Sandu și Monica Bârlădeanu.

Fashion Icon – Ana Morodan

Ana Morodan s-a dovedit favorita publicului la categoria Fashion Icon. Premiul i-a fost înmânat de către Alina Eremia, câștigătoarea de anul trecut de la această categorie. Ana este primul blogger de personal style din România și o prezență importantă în online. Ea îi inspiră pe fanii ei atât când vine vorba de stil, cât și când vine vorba de îndeplinirea visurilor. O bucură nespus când fanii îi spun că au învățat de la ea să lupte pentru visurile lor.

Celelalte femei nominalizate au fost Alexia Eram, Andreea Raicu, Dana Rogoz, Gina Pistol, Inna, Irina Rimes și Sore.

Social Media Star – Mimi

Mimi a luat acasă trofeul pentru Social Media Star, care i-a fost înmânat de simpatica actriță Michaela Prosan. Mimi are 21 de ani și este una dintre cele mai influente prezențe din social media. Are aproape 900. 000 de abonați pe YouTube, pe care îi încântă aproape săptămânal cu câte un videoclip nou, și peste 914.000 de urmăritori pe Instagram, pe care îi delectează o dată la câteva zile cu câte ceva nou. Când nu este un social media star, este o actriță grozavă.

Ceilalți nominalizați la categoria Social Media Star au fost Daria Jane, Selly, Inoza, Iulia Ionescu, Larisa Costea, Oana Tache, Teo’s Kitchen și Sandra Bendre.

Bărbatul anului – Adrian Nartea

Adrian Nartea a fost de departe preferatul cititoarelor Unica în acest an. Premiul i-a fost înmânat de actorul George Piștereanu. Lumea îl cunoaște pe Adrian din serialul „Vlad”, unde joacă rolul tipului bun, cu logodnică și prietenă. În copilărie, părinții îl sfătuiau pe Adrian să devină preot, profesor sau avocat. El nu a visat vreodată să devină actor, dar pașii l-au purtat spre cariera care, după cum putem vedea, i se potrivește cel mai bine.

Ceilalți bărbați nominalizați la această categorie au fost Andi Vasluianu, Cornel Ilie, Dani Oțil, Doru Trăscău, Răzvan Fodor și Șerban Copoț.

Cea mai populară copertă – Andi Vasluianu, Smiley și Alex Dima

Coperta cea mai iubită de cititoare a fost cea din noiembrie 2019, în care, în mod atipic, apar trei bărbați: Andi Vasluianu, Smiley și Alex Dima. Premiul a fost înmânat de către redactorul-șef al revistei Unica, Raluca Hagiu. Andi, Smiley și Alex sunt cei trei eroi moderni pe care jurnalista Amalia Enache, devenită redactor-șef pentru o ediție specială a revistei, a decis să-i prezinte pe copertă. Astfel, am putut să descoperim îndeaproape trei personalități autentice, incoruptibile și oneste.

Celelalte coperte nominalizate au fost Decembrie 2018 (Andreea Raicu), Ianuarie 2019 (Paula Herlo), Februarie 2019 (Mihaela Rădulescu), Martie 2019 (Lavinia Pârva), Aprilie 2019 (Monica Bârlădeanu), Mai 2019 (Anca Serea), Iunie 2019 (Melania Medeleanu), Iulie 2019 (Inna), August 2019 (Alina Eremia), Septembrie 2019 (Delia și Oana), Noiembrie 2019 (Andra).

