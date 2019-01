Fiica lui Eminem a devenit o tânără sexy. Hailie a împlinit 23 de ani

Hailie a început seria de postări cu o fotografie în care apare suflând în lumânarea de pe tort, scriind: „La mulți ani mie și Sărbători fericite tuturor!”.

În timpul vacanței din Australia, fiica lui Eminem a făcut o sesiune foto la piscina vilei în care a fost cazată, demonstrând că a devenit o tânără sexy.

Fascinată de locul în care se afla, Hailie a scris în mesajul care însoțea fotografia: „Nu cred că voi înceta să postez despre acest loc”.

Aceasta este prima fotografie în costum de baie pe care tânăra a postat-o pe Instagram.

Hailie Mathers a apărut în videoclipul piesei „Mocking Bird”, pe care celebrul ei tată i-a dedicat-o.

Hailie este fiica lui Eminem din căsătoria acestuia cu Kimberly Anne Scott, de care a divorțat în anul 2006.

Eminem, pe numele său real Marshall Bruce Mathers III, i-a cerut public scuze fiicei sale pentru că a expus-o în media în copilărie. Rapperul a scris numeroase piese despre fiica sa. Vocea ei se poate auzi pe o serie de melodii, printre care „Just the two of us” şi „My dad’s gone crazy”.

Sursă foto: Instagram