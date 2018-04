Femeia care nu îmbătrânește. Arată ca la 20 de ani și e confundată cu iubita fiului său

Shimmi Munshi, în vârstă de 41 de ani, arată ca la 20 de ani și este deseori confundată cu prietena fiului ei. Ceea ce este cu adevărat surprinzător este faptul că ea susține că niciodată nu și-a făcut vreo operație estetică.

Shimmi, care locuiește în Bolton, spune că a încetat să mai îmbătrânească în momentul în care a împlinit 20 de ani, după ce l-a născut pe fiul său, Ameen. Din această cauză, când băiatul era adolescent, lumea credea că sunt frați.

Atunci când o persoană care nu o cunoaște o acuză că și-a făcut operații estetice, ea spune cu tărie că aspectul ei este întru totul natural.

„Mereu am arătat tânără. În timp ce prietenele mele începeau să îmbătrânească eu părea că merg în direcția opusă, dar nu aveam nicio idee de ce. Am fost mamă singură, care a jonglat cu serviciul și maternitatea și oricine putea să spună că stresul ar trebui să se arate pe chipul meu”, a afirmat ea pentru Metro.

„În schimb, se pare că am încetat să mai îmbătrânesc. Eu nu am observat imediat, prietenii mei au făcut-o. Glumeau spunând că am descoperit secretul tinereții veșnice și voiau să îl împărtășesc cu ei”, a mai povestit Shimmi.

Foarte mulți omanei o întreabă care este secretul ei sau dacă a avut intervenții estetice.

„La porțile școlii, celelalte mame mă întrebau dacă mi-am făcut operații estetice sau dacă am cheltuit o avere pe creme și tratamente de înfrumusețare. Și erau șocate să afle că nu am niciun secret. Nu exista niciun mister în spatele felului în care arăt. Cu siguranță nu am avut nicio intervenție estică. Iar rutina mea de înfrumusețare constă în șervețele pentru bebeluși sau apă micelară ce se găsește la ofertă în supermarket. Niciodată nu am cheltuit mulți bani pe produse de înfrumusețare. Beau mult ceai verde, nu fumez și nu beau energizante. Merg la sală și beau multă apă”, a dezvăluit femeia.

Shimmi a mai povestit cum profesoara fiului ei a crezut cu greu că ea este mama lui Ameen, considerând că de fapt este sora sa.

„La început nu i-a plăcut atenția. Acum are 20 de ani și s-a obișnuit cu comentariile referitoare la mama sa. Încă locuiește acasă și suntem mai apropiați ca niciodată”, a precizat ea.

Shimmi speră că la 80 de ani va arăta ca la 30.