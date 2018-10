“Falsez pentru tine”, un nou show de muzică la Pro Tv

“Falsez pentru tine” se anunță a fi marea surpriză din grila de programe a trustului Pro Tv. Din această toamnă, un nou show de muzică va delecta telespectatorii Pro Tv, iar în fruntea tuturor se va afla Mihai Bobonete.

“Falsez pentru tine”este o emisiune pe formatul I can see your voice și invită unii dintre cei mai cunoscuți artiști români să își testeze intuiția într-un show de muzică și mister. În fiecare ediție Falsez pentru tine, câte un artist cunoscut în muzica românească va trebui să analizeze ca un adevărat detectiv opt concurenți aflați pe scenă, pentru a descoperi cine are voce și cine falsează, însă fără ca aceștia să cânte. În fiecare rundă, invitatul elimină concurenții despre care crede că nu au voce, iar totul va fi dezvăluit la final: a ales un concurent cu voce sau a fost păcălit de un falsor?

Anna Lesko, Monica Anghel, Gojira și Răzvan Fodor vor fi cei patru consilieri care vor sta față în față cu concurenții, iar Mihai Bobonete va prezenta emisiunea.

Fiecare invitat special va avea ajutorul celor patru consilieri. Cu toții se vor folosi de propria experiență și intuiție, iar după fiecare rundă telespectatorii vor afla adevărul: a eliminat invitatul special un concurent cu voce sau un falsor? Dacă invitatul special a făcut alegeri bune până la final, telespectatorii vor urmări un duet de excepție între concurentul finalist și cântărețul celebru. Dacă nu, se vor amuza de o performanță deloc reușită între artist și falsor. Concurentul afon care reușește să-i păcălească pe invitat și consilieri că are voce și ajunge în finală pleacă acasă cu un premiu de 10.000 de lei. Dacă finalistul este un bun cântăreț, HaHaHa Production îi va produce primul single!

Sursă foto: PR