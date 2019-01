EXCLUSIV: Mihalea Rădulescu despre relația cu Felix Baumgartner și experiențele extreme din viața ei

, despre cum își trăiesc iubirea după propriile reguli – deși trăiesc în două case și țări diferite, nimic nu i-a împiedicat să fie împreună de mai bine de cinci ani. Cât despre Ayan, fiul ei, este un adolescent (14 ani) care a început să-și croiască propriul drum în viață. E pasionat de sport și își dorește să studieze computer science sau business în Statele Unite. Cei doi bărbați din viața Mihaelei sunt buni prieteni, iar ea se declară cea mai iubită când se uită în ochii lor.

Ce limite simți că ai depășit odată cu „Ferma”?

Prima limita depășită a fost la valize. Am venit cu șapte. Record personal absolut. Dar, pentru 80 de zile de filmare, mai ales cu haine groase, nu se putea altfel. Și încă mai am de primit pachete, pe parcurs, cu tot ce mai am nevoie. E o premieră și pentru mine, să nu mai am grija rochiilor și a pantofilor, ci a cizmelor, bocancilor, gecilor sau puloverelor. Dacă la alte emisiuni încercam să fiu elegantă, feminină și sexy, aici am o singură direcție stilistică – să nu îngheț la filmările exterioare și să fiu eu, cu tot ce-mi place mie să port. Iar când îngheț, măcar să o fac cu stil (râde). E o provocare și chiar am avut serios de lucrat la o garderobă pe măsură, pentru că la Monaco n-avem iarnă, n-avem zăpadă, deci nu aveam cine știe ce haine groase și cool, pentru minus 17 grade, câte au fost chiar din primele trei zile de filmare. Machiajul, părul, toate sunt altfel decât în studio, pentru că ba îmi curge nasul, ba îmi dau lacrimile, ba ninge și bate vântul și astfel se distruge orice încercare de a ține părul în vreo formă… coafată. Am mers pe o linie mult mai naturală și mai sportivă, dar cu touch-urile de stil la care nu pot renunta, pentru că asta sunt și așa mă simt bine. Chiar râdeam în primele zile de un palton Chanel, care cred că a fost purtat pentru prima dată în istoria brandului într-o mășină cu plug, care deszăpezea drumul până la Fermă.

Cum ești în rolul de mamă de adolescent? Ce pasiuni are Ayan, ce-și dorește să studieze?

E grozav să fii mamă, mai ales când copilul îți crește sănătos și fericit, iubit până la stele. N-am emoții majore cu schimbările din perioada asta, e un tânăr echilibrat, ambițios, așa cum l-am crescut. Pentru mine, tot puiul meu rămâne, oricât mă întrece în înălțime. Sunt o mamă fericită, i-am dat tot ce mi-a stat în suflet, în minte și în puteri și mă topesc când văd cât de frumos evoluează. E tot ce am visat și abia aștept să văd ce mai urmează. Școala e prioritatea lui, are planuri mari și îndrăznețe și-mi doresc mult să și le împlinească. A doua pasiune solidă e sportul, în variate forme, de la krav maga la hochei pe gheață, snowboard, kitesurf, baschet, wakeboard, sailing. A făcut o mulțime de sporturi, m-am ocupat în toată copilăria lui să practice cât mai multe, până descoperă ce-i place cu adevărat. Iar acum a devenit obișnuință zilnică, după sau înainte de școală, teme și orice alte activități. Citește, ceea ce mă bucură enorm, și vorbim de toate, o treabă extrem de importantă și utilă în relația mamă-copil. E foarte apropiat și de tatăl lui, iar asta i-a făcut numai bine. Crește prea repede, mereu mi-e dor de el mic și în brațe, dar încerc să mă obișnuiesc cu ideea că „what remains is future”, Îl preocupă viitorul lui, am fost în prospecție și la interviuri pe la școlile din America, unde ar vrea să-și continue studiile. Când mi-am luat rămas bun de la „Românii au talent”, am făcut-o strict pentru el, pentru că el are prioritate absolută în viața mea. Exact în perioada de filmări trebuia să plecăm în America și în alte părți, pentru diverse programe și vizite pe la școlile vizate, așa că am lăsat baltă tot și am fost acolo pentru el, total. Mă bucur că am un copil care știe atât de hotărât ce vrea să facă mai departe, cel puțin în privința studiilor. Se va îndrepta spre computer science sau business, dar vrea să învețe la cel mai înalt nivel. Nu pot decât să fiu mândră și să-l ajut cu absolut tot ce-mi stă în putință.

Cum se înțeleg Ayan și Felix, cei doi bărbați din viața ta?

Se înțeleg grozav, ca doi prieteni buni. Au în comun pasiunea pentru multe sporturi, dar și pentru workout-ul zilnic. Și mă au în comun și pe mine (zâmbește), iar eu îi ador pe amândoi și mă simt cea mai iubită când mă uit în ochii lor.

Cum ai descrie relația ta cu Felix? Care sunt punctele voastre comune?

E un love story aproape cinematografic, mai ales că e chiar o poveste atipică: nu locuim într-o singură casă, ci în două, locuim în țări diferite, dar nimic nu ne-a încurcat să rămânem împreună de aproape cinci ani. Ne-am programat viețile în așa fel încât să nu treacă mai mult de două săptămâni fără să ne vedem, dar și petrecem tot mai mult timp împreună, fie acasă, fie prin lume. E altfel, e ce ne place, e după regulile noastre, chiar un pic neconvenționale, dar e o iubire minunată și puternică. Am bătut planeta împreună, am asistat la evenimente și momente unice din lumea lui și sunt recunoscătoare că îmi împart viața cu un bărbat grozav, care știe să mă facă fericită și pe care ador să-l fac fericit. I-am fost alături în atâtea situații importante pentru el, iar acum a venit rândul lui să mă susțină în nouă mea emisiune de la PRO TV, unde trebuie să stau departe de casă trei luni. Păi, cum să nu-l iubesc și cum să nu mă simt iubită, dacă vine să mă vadă la filmări, în România, de peste mari și țări, în creierii unor munți la care se ajunge greu, mai ales cu zăpada asta nemiloasă ? Așa e la noi. E altfel. E extrem. E frumos.

Ce sport extrem ai încercat de dragul lui Felix?

Mi-a luat mințile cu elicopterul, am vrut extrem de tare să încerc și eu. Am făcut cursuri, am învățat câte ceva, dar când o să am mai mult timp doar pentru asta, o să încerc să-mi iau și o licență de pilot. Nu cred că am făcut ceva care să-mi placă mai mult, e o nebunie să poți zbura cu avioane ușoare, dar și cu elicopterul, și nu doar că pasager, ci ca pilot. E singurul capitol la care mi-aș mai dori o viață, în care să încep cu asta, să fiu pilot. Am mai sărit cu parașuta împreună, mi-am dat examenul de licență de copilot, ca să merg cu el la raliuri, facem kitesurf împreună. Recent, am făcut primul backflip cu elicopterul, cu Felix pilot. Am avut parte de senzații de nedescris, a fost ceva fantastic. Între timp, el a devenit oficial pilot de acrobații cu elicopterul, și-a luat licență pentru show-uri în America și Europa. Era pilot de 11 ani, dar abia acum, după mii de ore de zbor și o ambiție pe măsură, a trecut de o școală grea și un examen extrem de riguros și a intrat într-o elită mondială a puținilor piloți de elicoptere care dau peste cap aparatele astea de zbor inventate să zboare doar normal. Nu mă întreba dacă mi-e frică pentru el, pentru că trăiesc cu un om care asta a făcut toată viață, numai sport extrem, numai recorduri mondiale și pionierate. Nicio șansă să se mai facă bine. Dar cel mai drag îmi e când îmi repară lucruri prin casă sau când stăm în brațe, ne uităm la un film și e liniște.

