Ce crede solistul Carla’s Dreams despre 8 Martie, Ziua Femeii

Solistul Carla’s Dreams, Sergiu Andrei Țărus, pe numele său real, este o persoană nonconformistă și destul de controversată datorită faptului că nu dorește să-și arate adevărata față și preferă să stea ascuns sub diferite măști, astfel dând naștere unei sumedenii de ipoteze despre identitatea sa.

Ei bine, iată că și ultima sa declarație ne-a lăsat puțin în ceață și ne-a uimit pe măsură. Invitat la matinalul DigiFM cu Bogdan Miu și Cătălin Striblea, solistul Carla’s Dreams a vorbit despre ultima sa piesă “Pe umerii tăi slabi”, piesă dedicată femeilor, pe care, însă, o consideră naivă: “Nu vrem să facem complex de dragul complexității. Asta e magia și partea faină. Să reușești să transmiți o chestie complexă prin ceva simplu.”, a explicat Sergiu.

Totodată, acesta a dezvăluit că desconsideră Ziua Femeii, și nu-i dă o prea mare importanță zilei de 8 Martie: “Știu că o să mi-o iau pentru chestia asta, dar cred că putem purta o discuție dacă este sau nu este 8 martie o sărbătoare misogină. Think about it. Ce sărbătorim? Slăbiciunea femeii? Sărbătorim noi, cei mari și puternici, și le dăm și lor o zi.” – a punctat Sergiu Andrei Țăruș.

Sursă foto: Facebook