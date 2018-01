Eric Clapton, veste tragică pentru fani: “Sunt îngrijorat că îmi voi pierde auzul”

Celebrul muzician britanic Eric Clapton a declarat, într-un interviu acordat marţi postului BBC Radio 2, că suferă de o boală care-i poate afecta irecuperabil auzul.

Eric Clapton, care va împlini anul acesta memorabila vârstă de 73 de ani, a povestit că îi este din ce în ce mai greu să cânte la chitară deoarece suferă de tinitus, o afecţiune care, în timp, provoacă pierderea auzului. “Voi continua să lucrez. Voi susţine un concert în Hyde Park (la British Summer Time Festival din Londra, n.r.), în iulie. Singurul lucru de care sunt îngrijorat este că îmi voi pierde auzul, sufăr de tinitus. Adică, sper că oamenii vor veni să mă vadă și nu doar ca pe o curiozitate. Ştiu că aşa se întâmplă, mă mir că încă sunt aici”, a declarat Clapton, potrivit wonderwall.com, citat de mediafax.ro.

Tinitusul este o afecțiune care implică perceperea anormală a unor zgomote în ureche, zgomotul persistent indicând, în majoritatea cazurilor, prezenţa surdităţii de recepţie de tip senzorial (cohlear). În funcție de gravitate, boala poate afecta somnul şi capacitatea de concentrare, conducând la tulburări psihice majore.

Eric Clapton, cunoscut și sub porecla Slowhand, este singurul muzician inclus de trei ori în Rock and Roll Hall of Fame și a fost clasat pe locul doi în topul Celor mai mari 100 chitariști ai tuturor timpurilor, top realizat de revista Rolling Stone.

Sursă foto: Facebook