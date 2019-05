Sportul ca mod de viata

Ca antrenor de fitness, in ultimii 13 ani, a acumulat nenumărate certificări in acest domeniu: Gold Schwinn Instructor, atestate in programele de Bosu, Step, TRX, Functional si Les Mills , sunt doar câteva dintre ele.

Anca Bucur s-a aflat recent, in calitate de Master Presenter, pe scena celui mai mare maraton de cycling al primaverii, organizat de Music & Cycling, in parcarea centrala din Baneasa Shopping City. Sute de oameni au pedalat, timp de 6 ore, in aer liber, sub coordonarea celor mai performanti si mai indragiti instructori ai momentului. Evenimentul este parte din caravana The Movement Manifesto, si s-a desfasurat chiar de Ziua Europeana Impotriva Obezitatii.

Cum e sa fii un sportiv complet? Ce volum de antrenament presupune drumul pana la aceasta implinire?

Pentru mine, sportul reprezintă un mod de viața. Performață cere sacrificii și doar cel ce este dispus sa se dedice 100%, reușește sa își transforme visul sau obiectivul, in realitate.

Ai ajuns la performanta unica in Romania, de a cumula 5 titluri Miss Fitness Universe. Care a fost cea mai mare provocare in pregatirea acestor performante?

Sincer, uitându-ma in spate, nici mie nu îmi vine sa cred ca am ajuns la aceasta frumoasa performanța. Pasionata de mică de sport, visul meu a fost sa devin intr-o zi o mare campioana. Am fost mereu ambitioasa, am știut ce vreau, și am muncit mult pentru rezultatele dorite. Se pare ca sportul m-a răsplătit pe măsura, pentru sacrificiile și munca depusă in atâția ani.

Bucuria cea mai mare, e ca am avut mereu sprijinul familiei. Susținerea lor a făcut ca provocările trăite pe parcursul anilor, sa para mai ușoare.

Care sunt beneficiile unui antrenament de cycling? Cu ce este superior altor forme de antrenament? Cui recomanzi acest tip de antrenament? Cat de eficient este intr-un proces de slabire?

Acest tip de antrenament stimuleaza functiile inimii si favorizeaza o mai buna oxigenare a creierului. Este distractiv și te ajuta sa scapi de kilograme in plus, cu zâmbetul pe buze. Cu toate ca îl poți practica și doar dacă vrei sa ai o stare de bine. La fel ca și alte antrenamente, cycling-ul te ajuta sa îți îmbunătățești condiția fizica, si poate fi practicat de oricine. Important este sa urmezi pașii corecți. Și aici ma refer in primul rând la intensitate și durata, ca sa se adapteze la nivelul tău de pregătire.

Faptul ca pedalezi o ora întreaga pe muzica buna, face ca antrenamentul sa fie unul plăcut! 🙂

Cu ce alte tipuri de antrenament se poate combina cycling-ul?

Cu orice tip de antrenament. Trebuie ținut cont de durata antrenamentelor, de condițiile fiecăruia in parte, și mai ales de obiective.

Ce schimbari a adus statutul de mama, in viata ta de sportiv de top?

Corpul meu a trecut prin niște schimbări și a trebuit sa muncesc de 10 ori mai mult, sa revin din nou intr-o forma de “sportiv de top”.

Însă ma bucur sa pot îmbina toate cele împreuna. Schimbările au devenit ”un normal” pentru mine, și ma bucur de prezent și de fiecare moment, așa cum vine el. 🙂