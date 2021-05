(P) Nominalizările la Premiile Gopo 2021

16 lungmetraje românești lansate în cinematografe sau pe platforme VOD în 2020 au fost luate în considerare de juriul din acest an pentru desemnarea nominalizărilor la cea de-a 15-a ediție a Galei Premiilor Gopo. Filmele cu cele mai multe nominalizări sunt: „Urma” (12 nominalizări), „Ivana cea groaznică” (12 nominalizări), „Tipografic majuscul” (10 nominalizări), „Acasă” (7 nominalizări) și „5 minute” (7 nominalizări).

Alexander Nanau („colectiv”), Ivana Mladenovic („Ivana cea groaznică”), Radu Ciorniciuc („Acasă”) și Radu Jude („Tipografic majuscul”) sunt nominalizații categoriei Cea mai bună regie.

La categoria Cea mai bună actriță într-un rol principal concurează Diana Cavallioti („5 minute”), Ivana Mladenovic („Ivana cea groaznică”) și Irina Rădulescu („Urma”), în timp ce Igor Babiac („Dragoste 2. America”), Mihai Călin („5 minute”), Șerban Lazarovici („Tipografic majuscul”), și Teodor Corban („Urma”) concurează la categoria Cel mai bun actor într-un rol principal.

„Acasă” (r. Radu Ciorniciuc), „Lemn” (r. Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst și Ebba Sinzinger), „Superhombre” (r. Lucian Mircu, Mircea Gherase) și „Totul nu va fi bine” (r. Adrian Pîrvu, Helena Maksyom) sunt cele patru pelicule nominalizate în categoria Cel mai bun film documentar.

De asemenea, două documentare – „Acasă” (r. Radu Ciorniciuc) și „Totul nu va fi bine” (r. Adrian Pîrvu, Helena Maksyom) – alături de lungmetrajul de ficțiune „Urma” (r. Dorian Boguță) sunt nominalizate pentru Cel mai bun film de debut.

Premiera anului 2021 este prezența a trei categorii distincte dedicate scurtmetrajelor: 12 titluri au fost nominalizate pentru Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune, Cel mai bun scurtmetraj de animație și Cel mai bun scurtmetraj documentar.

La categoria Cel mai bun film european, criticii de film din juriul de nominalizări au votat pentru următoarele patru titluri distribuite în cinematografele din România anul trecut: „Il Traditore”/ „Trădătorul” (r. Marco Bellocchio), „It Must Be Heaven”/ „Paradisul, probabil” (r. Elia Suleiman), „Les Miserables”/ „Mizerabilii” (r. Ladj Ly) și „Sorry We Missed You”/ „În absența dvs.” (r. Ken Loach).

Lista completă a nominalizărilor este disponibilă pe premiilegopo.ro.

Nominalizările la toate categoriile Premiilor Gopo 2021 au fost stabilite de un juriu de preselecţie alcătuit din profesioniști din domeniu: criticii de film Iulia Blaga, Irina Trocan, Victor Morozov, Călin Boto și Gabriela Filippi, regizorii Marius Olteanu, Mona Nicoară și Nora Agapi, actrița Emilia Dobrin, editorul Eugen Kelemen și Ioana Dragomirescu, coordonatoarea Cinema Elvire Popesco.

După anunţul nominalizărilor, peste 650 de profesionişti activi din toate domeniile industriei de film româneşti vor fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2021, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PwC România, cu care organizatorii Premiilor Gopo au demarat un parteneriat încă din 2011.

Gala Premiilor Gopo 2021 este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc împreună cu Asociația Film și Cultură Urbană, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei și Babel Communications.