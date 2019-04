O tânără nu a realizat că este însărcinată până ce nu a văzut capul bebelușului ei

Charlotte Dubard, în vârstă de 24 de ani, nu a știut că este însărcinată deși dintr-o dată a avut poftă de zahăr și s-a îngrășat 5 kilograme.

Însă, în luna ianuarie, tânăra a simțit o serie de dureri abdominale în timp ce se afla acasă și a decis să investigheze cu camera de la telefonul mobil. A făcut un filmuleț și a fost șocată să vadă părul bebelușului.

Charlotte s-a lăsat condusă de instinct în timp ce și-a adus pe lume copilul. Bebelușul Elias s-a născut perfect sănătos, cântărind 3 kilograme, pe data de 29 ianuarie, potrivit The Mirror.

Tânăra mămică a trecut prin această experiență de una singură, și fără niciun fel de calmante.

Apoi a găsit o pereche de foarfece și a tăiat cordonul ombilical înainte de a-și suna iubitul, Miguel Angel (28 ani), spunându-i să vină repede acasă.

Bărbatul a venit într-un suflet, dar când a văzut copilul a strigat: „Oh Dumnezeule, ai găsit un bebeluș pe stradă!”.

Charlotte spune că iubitul ei a avut nevoie de mult timp pentru a crede că acela era copilul lui.

„Niciunul dintre noi nu putea crede că era al nostru. A fost cel mai misterios lucru, evident am luat în greutate dar nu suficient de mult pentru a mă gândi că aș putea fi însărcinată”, a povestit fata.

„Pe de altă parte, am poftit la dulciuri și am avut o problemă cu piciorul și am fost nevoită să stau o săptămână acasă. Medicul a spus că a fost probabil din cauza presiunii pusă de bebeluș. Într-o zi am început să am crampe dar erau destul de ușoare, mai ușoare decât durerile menstruale. Apoi, a doua zi au continuat și veneau și treceau în valuri, iar acum realizez că erau contracții”, a mai spus Charlotte.

Micul Elias a fost transportat imediat la spital în urma nașterii surpriză și plasat la terapie intensivă pentru analize.

„Atunci când am ajuns la spital am realizat ce s-a întâmplat. Am fost atât de traumatizată în urma nașterii încât aproape că nici nu l-am înregistrat pe Elias. Dar când așteptam medicii, Miguel a spus: ”Uite, are nasul tău!” și atunci am realizat că era al nostru”, a explicat tânăra din Londra.

Charlotte, care este ospătăriță, spune că se simte extrem de norocoasă că are un băiețel atât de sănătos, în ciuda faptului că a fumat, consumat alcool și a lucrat câte 14 ore pe zi pe timpul sarcinii.

„Îl numesc bebelușul meu miracol deoarece este atât de sănătos după ce eu l-am supus la atâtea. De asemenea, multe lucruri s-ar fi putut întâmpla greșit în timpul nașterii, dar totul a mers incredibil de bine. Moașele chiar m-au întrebat cum de am știut de unde să tai cordonul ombilical deoarece aș fi putut să îl tai greșit, iar acest lucru ar fi fost periculos. Nu am știut exact ce să fac, cred că instinctul a preluat comanda”, a afirmat tânăra mămică.

Sursă foto: Facebook