NANE schimbă stilul muzical. Artistul hip-hop lansează o piesă emoționantă

Artistul lansează „Dragostea ta“, o melodie care vorbește despre iubire, dorințe, dor și trăiri intense, inspirată din experiențele sale. Dragostea creează dependență și, chiar dacă despărțirea intervine, nu există antidot pentru un sentiment atât de puternic. Ea rămâne, indiferent de ce se întâmplă, iar regăsirea este de fiecare dată sublimă și împlinește un vis, cel de a fi împreună. Astfel, Nane abordează un alt stil muzical față de cel cu care și-a obișnuit fanii, dar care i se potrivește extrem de bine.

„Piesa a fost compusă și înregistrată într-o singură noapte, într-o sesiune de studio cu Paul Iorga, după care a fost produsă adițional. El avea o chitară, a început să cânte liniile, care au și rămas în piesă, iar eu, peste liniile lui de chitară, am început să scriu și să cânt ce am scris, am venit cu liniile vocale și cu versurile peste. E o piesă foarte specială pentru mine, e mai clean, mai soulful. Am vrut neapărat să aibă un videoclip anime, pentru că anime-urile sunt foarte încărcate emoțional și mi se pare că un amine transmite mult mai bine mesajul piesei decât l-ar fi transmis un videoclip cu acting în el. E inspirată din experiențele mele personale, e una dintre multele piese pe care le-am făcut împreună cu Paul “, a spus Nane.

Ascultă noua piesă:

Clipul este reprezentat de o animație 3D care redă perfect mesajul piesei „Dragostea ta“ și starea pe care aceasta o dă, de visare și iubire nemărginită și a fost realizat de Andrei Tudor Popa (Story/ Director. Animation), Valeria Dumitru (Background artist), Renato Solca (Layout & Compositing), Tudor Bădeanu (3D Artist), Aida Ursu (Texture artist).

Piesa a fost compusă și produsă de Paul Iorga & Nane (muzică și aranjament muzical), Nane (versuri), Paul Iorga (Mix/ Master) și Eduard Serei (Guitar recording).

