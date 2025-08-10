  MENIU  
Cum verifici dacă păpușa Labubu este originală

Cum verifici dacă păpușa Labubu este originală
Adina Zamfir
.

Cu zâmbetul ei malițios, păpușa Labubu adună tot mai mulți fani și în România, după ce a cucerit Asia și America și o mulțime de vedete de la Hollywood. O figurină cu totul inedită, păpușa Labubu se numără printre cele mai populare, dar și cele mai falsificate jucării. De aceea, trebuie să fii atent când o cumperi și să verifici cu atenție dacă păpușa Labubu este originală.

Compania chineză Pop Mart este cea care produce și comercializează păpușile Labubu, dar pentru români aceste jucării sunt accesibile doar pe internet. Iar modelele sunt atât de multe și de variate, de toate mărimile și culorile, încât este foarte ușor să te păcălești când cumperi o păpușă Labubu. Nu știi niciodată dacă păpușa Labubu este originală, până când o primești și o poți verifica acasă.

Există anumite diferențe între un produs Labubu original și cele false, diferențe despre care vorbesc o mulțime de fani pe internet. Dar să aflăm mai întâi povestea acestei păpuși, cine a creat-o, ce l-a inspirat pe creatorul ei și cum a reușit să o transforme într-un fenomen global.

Un monstru din folclorul nordic

Toată lumea știe că păpușa Labubu este o jucărie chinezească. Dar fanii adevărați știu că, de fapt, creatorul ei este un artist talentat din Hong Kong care și-a petrecut copilăria în Țările de Jos (Olanda) și aici a avut ocazia să asculte și să citească o mulțime de povești din tradiția populară.

Păpușa cu ochi mari și rânjet hidos face parte dintr-o serie de monștri pe care artistul Kasing Lung i-a desenat, inspirat de folclorul țărilor nordice și de monștrii din poveștile pe care le asculta în copilărie.

Unii spun că Labubu este un iepure pe jumătate adorabil, pe jumătate monstru. Ochii lui mari ne aduc aminte de personajele din desenele animate chinezești. Corpul pufos și ochii mari fac păpușa Labubu cu adevărat simpatică, până când îi observi colții… aici se ivește micul monstru care rânjește la tine și nu prea știi ce să crezi despre rolul acestei păpuși.

Creatorul ei spune că a vrut să recreeze un altfel de elf, un pitic care pare simpatic, dar care poate fi deosebit de răutăcios.

Păpuși cu aspect feroce

Păpușile Labubu au un spect jucăuș, dar în mod evident au un aer feroce, și tocmai acest contrast le-a făcut atât de populare nu doar printre copii, ci și printre adolescenți sau adulți în toată firea. În cazul în care vrei să verifici dacă păpușa Labubu este originală trebuie să cunoști în primul rând trăsăturile ei de bază:

– corp rotund, cu membre scurte și dolofane;

– corpul, membrele și capul, inclusiv urechile sunt acoperite cu un material pufos, ca o blăniță;

– ochii trebuie să fie mari, disproporționați cu restul capului;

– urechile sunt pufoase, dar lungi și ascuțite;

– rânjetul afișează 9 colți ascuțiți sub forma unor triunghiuri perfect egale între ele.

Pe lângă Labubu însăși, alte figurine aparțin tribului de „Monștrii” imaginat de Kasing Lung. Din acest trib fac parte personajele Mokoko, Pato, Spooky, Tycoco (iubitul „cu aspect de schelet” al lui Labubu) și Zimomo (liderul Monștrilor, cu coadă cu țepi). 

Păpușile au fost produse cu o varietate de înfățișări, mărimi, culori și expresii faciale, astfel că este foarte ușor să te păcălești și să cumperi o Labubu falsă.

Cum au apărut primele păpuși monstruoase

Păpușa Labubu a fost produsă inițial de compania How2Work, în anul 2015. Dar abia din anul 2019 a început să devină atractivă pentru publicul larg, după ce Labubu a fost preluată de compania chineză Pop Mart.

Producătorul chinez a fost atras de figurina controversată a păpușii și a construit un adevărat imperiu de marketing în jurul ei. A transformat o jucărie stranie într-un fenomen global, folosind o tehnică de vânzări pe care puțini producători au curajul să o folosească.

Pop Mart a folosit cutiile secrete pentru a vinde cât mai bine păpușa Labubu. Pur și simplu, jucăriile erau ambalate în cutii opace, iar cumpărătorul nu știa niciodată ce model de păpușă primește. Producătorul chinez a exploatat inteligent atracția copiilor și a tinerilor pentru cadouri secrete și mai ales pentru obiecte de colecție.

În decurs de numai doi ani de la lansare, păpușa Labubu avea să devină un obiect de colecție foarte îndrăgit și foarte căutat. Producătorii au imaginat diverse serii Labubu, care mai de care mai colorate și haioase.

Cele mai noi serii de păpuși Labubu

Cum verifici dacă păpușa Labubu este originală

Prima linie de păpuși Labubu tip breloc a făcut furori, a fost lansată în octombrie 2023 sub numele de ”Exciting Macaron”, iar păpușile au primit culorile delicioaselor prăjituri de bezea.

Alte colecții Labubu includ „Fall in Wild” – o serie cu șapte figurine; ”Have a Seat” și seria „Massive”.

Pop Mart a mai colaborat și cu alte branduri îndrăgite de tineri pentru a asocia păpușa Labubu cu produse extrem de populare. Astfel a apărut seria de cutii surpriză de iarnă, asociate cu băutura Coca Cola. Această serie are 11 păpuși Labubu și a fost lansată la finalul anului 2024.

O altă serie mai nouă conține 13 figurine cu Monștrii reimaginați ca personaje din manga și anime. Seria poartă numele One Piece și a apărut la începutul anului 2025. Alte figurine au fost produse pentru serii exclusiviste precum „Labubu’s Artistic Quest”, vândută doar în magazinul Pop Mart din Paris.

Până în prezent, brandul Labubu a adunat peste 300 de figurine diferite, variind ca dimensiuni și prețuri, de la 15 dolari pentru o păpușică de opt centimetri, până la 960 de dolari pentru o ediție „mega” de 79 de centimetri. 

În luna iunie 2025, un Labubu verde-mentă, înalt de 1,2 metri a fost vândut cu 170.000 de dolari la prima licitație oficială Labubu, care a avut loc la Beijing. 

Fanii sunt încântați și de adaptarea anime care va avea 156 de episoade de 4 – 5 minute fiecare și care este planificată la mijlocul anului 2025.

Vedetele și influencerii de pe Tik Tok au promovat Labubu

Figurina controversată a atras milioane de fani din China și Honk Kong, din America și apoi din Europa. Dar marele succes internațional a venit după ce o serie de vedete și influenceri de pe rețelele sociale au început să vorbească despre păpușa Labubu.

În vara anului 2024, cântăreața Lisa din celebra formație Blackpink a fost văzută cu un Labubu agățat de geanta ei. Apoi, Labubu s-a agățat și de gențile altor vedete precum Rihanna, Dua Lipa și Emma Roberts. Dintr-o dată, Labubu a devenit un simbol al tinerilor neconformiști și cosmopoliți.

Cum recunoști o păpușă Labubu originală

Cum verifici dacă păpușa Labubu este originală

Două păpuși Labubu in mod evident false, numite adesea Lafufu

O jucărie atât de populară nu putea rămâne originală… totul se falsifică, iar jucăriile se numără printre cele mai falsificate produse din lume.

În România nu există un magazin Pop Mart oficial, însă brelocurile pufoase Labubu pot fi găsite pe site-uri locale de anunțuri. Prețul acestora poate ajunge la câteva sute de lei. Dar trebuie să verifici dacă ai cumpărat sau nu o păpușă Labubu originală.

Iată care ar fi principalele diferențe dintre o Labubu falsă și una originală. Știai că fanii Labubu numesc păpușile false Lafufu? Află cum să te ferești de Lafufu și cum să o depistezi rapid.

1. Ambalajul

Verifică atent cutia în care primești Labubu. Orice păpușă Labubu are cutia ei, iar aceasta este făcută dintr-un carton de calitate, cu un finisaj mat, plăcut la atingere. Culorile ambalajelor originale sunt mai pastelate, mai șterse și mate. Ambalajele păpușilor false sunt mult mai viu colorate, sunt de obicei lucioase și sunt făcute din carton de calitate inferioară.

2. Codul QR

Noile serii de păpuși Labubu au imprimit un cod QR pe cutie care te trimite direct la site-ul oficial al companiei. Verifică bine ca site-ul să fie cel original și nu o clonă sau un site care nu poate fi accesat.

3. Trăsăturile de bază

Ține cont de faptul că o păpușă Labubu originală are urechile îmblănite îndreptate ușor spre interior, 9 colți – neapărat 9, și o culoare palidă a feței – un fel de nuanță galben-piersică. Urechile sunt apropiate una de alta, la păpușile false de obicei sunt distanțate.

Colții trebuie să fie bine vopsiți și să fie perfect desenați lipiți de linia gurii. La păpușile false, colții sunt prost vopsiți, uneori cu pete și pot fi desenați la distanță de linia gurii.

Linia bretonului trebuie să fie chiar deasupra ochilor, unde pot fi observate două mici protuberanțe. Păpușile Lafufu false pot avea bretonul mai sus, spre frunte.

4. Calitatea produsului

Verifică atent materialul și cusăturile. O păpușă originală are blănița moale, nu aspră, făcută din diverse materiale plastice. Cusăturile nu ies deloc în evidență la o păpușă originală, sunt bine ascunse, astfel încât jucăria are un finisaj perfect, fără defecte.

5. Un logo ascuns

Verifică piciorul stâng al păpușii. Pe talpa lui trebuie să observi un logo Pop Mart. Iar, pentru a descuraja vânzarea păpușilor false, compania a introdus de anul trecut câte un logo și pe talpa dreaptă, care se poate vedea numai cu o lampă UV.

6. Verifică textul de pe etichetă

Etichetele originale conțin atât caractere chinezești, cât și anumiți termeni în limba engleză. Verifică acele cuvinte în limba engleză. Dacă observi o greșeală, este evident că este o Lafufu. Spre exemplu, pe etichetă poți citi textul: ”Scan with the phone for authenticity” sau ”The Monsters” – dacă vreunul dintre aceste cuvinte conține o greșeală, nu este o păpușă Labubu originală.

