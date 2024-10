Cele mai căutate abrevieri în limba engleză

Ai primit vreodată un mesaj în care se găsea și prescurtarea IMO sau ai urmărit vreun clip pe rețelele de socializare care începe cu POV? Tinerii parcă nu mai au deloc timp să scrie cuvintele întregi și folosesc tot mai des abrevieri în limba engleză, care deja au devenit internaționale.

Trebuie să ținem pasul cu limbajul rețelelor de socializare care este tot mai pestriț și ”împănat” cu abrevieri în limba engleză. Pentru mulți dintre cei trecuți de 40 de ani, postările de pe rețelele sociale încep să arate ca o limbă străină și sunt nevoiți să caute sensul multor cuvinte pe internet. Iar cele care le dau mereu bătăi de cap sunt diverse acronime și abrevieri în limba engleză.

Dacă ai întâlnit și tu tot mai des abrevieri precum TBH, HMU, IMO sau POV, află că nu ești singura care le caută semnificația pe Google. Mii de oameni caută în fiecare zi semnificația acestor abrevieri în engleză pentru simplu fapt că, fără ele, nu pot desluși adevăratul sens al unor mesaje sau informații.

Ce sunt abrevierile

O abreviere este o prescurtare, o reducere în lungime sau în conținut a unui cuvânt sau a unei expresii comune, des folosite. Abrevierea este apropiată de conceptul de acronim, dar nu este identică cu acesta, deși face parte din aceeași familie largă a prescurtărilor.

Termenul abreviere este utilizat în limbajul curent drept prescurtare a unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte. În limba română, avem trei tipuri de abrevieri și anume: trunchierea, sigla și acronimul.

Trunchierea este explicată prin influența unor împrumuturi din limba franceză. Exemple de trunchieri: disco←discotecă, hi-fi←high fidelity, retro←retrograd, bac←bacalaureat, prof←profesor etc.

Acronimele și siglele reprezintă compuse realizate prin abreviere din grupuri sintactice mai mult sau mai puțin stabile. În primul caz sunt reținute silabe inițiale ale cuvintelor care compun o sintagmă; în cel de-al doilea sunt selectate numai inițialele fiecărui termen din formația sintactică de bază.

Prin comparație, cele mai multe abrevieri în limba engleză inventate și folosite pe rețelele sociale provin din inițialele cuvintelor care compun o anumită expresie. Poate că ai întâlnit adesea abrevierea OMG, care folosește cele trei inițiale de la cuvintele ”Oh, my God!” – expresie care se traduce prin ”Of, Doamne!” sau ”Doamne, Dumnezeule” și este folosită pentru a exprima uimirea, șocul sau reacția surprinzătoare în fața unei postări.

La ce folosesc abrevierile in limba engleză

În mod evident, abrevierile ne ajută să scriem mai repede, să dăm o replică rapidă și să comentăm imediat la o postare sau la un mesaj. Alături de emoticoane, abrevierile au devenit un adevărat limbaj simbolic. Ele au apărut din dorința de a comunica mult mai rapid și de a pierde mai puțin timp scriind cuvinte lungi.

Cu toate acestea, rapiditatea nu este singurul motiv pentru care milioane de tineri preferă să comunice folosind abrevierile. Aceste prescurtări, pe care ei le învață de la unii la alții, îi ajută să comunice incifrat și să transmită diverse comentarii sau opinii pe care adulții nu prea le înțeleg, în special părinții care le-ar putea controla telefoanele și mesageria. Uneori pot fi folosite astfel încât cu greu îți dai seama de adevăratul sens al mesajului, dacă nu cunoști contextul… IYKYK!

Top 10 cele mai populare abrevieri în limba engleză

SMH – shaking my head

Această abreviere se traduce cuvânt cu cuvânt prin expresia ”dau din cap” și se folosește în contextul în care persoana respectivă vrea să își exprime neîncrederea, dezaprobarea sau dezamăgirea.

Spre exemplu, s-ar putea să conversezi prin mesaje cu un coleg mai tânăr și să îi scrii:

”Cred că vom primi prima de Crăciun mai devreme anul acesta”

”SMH. Nu cred că face șeful nostru așa ceva!”

POV – point of view

Este una dintre cele mai populare abrevieri în limba engleză de care ne lovim tot mai des chiar și în mesajele informale. POV se traduce prin expresia ”punct de vedere”. Cu toate acestea, POV a căpătat un sens aparte și ușor denaturat de la sensul ei clasic.

Abrevierea se folosește foarte des pe rețelele de socializare unde îndeamnă privitorul să se pună în locul persoanei care a făcut postarea. Persoana care își împărtășește punctul de vedere este adesea în fața camerei în loc să fie în spatele ei, ceea ce poate fi confuz pentru oricine este familiarizat cu expresia în sensul ei mai literal.

NSFW – not safe for work

Această abreviere se traduce prin expresia ”nu este sigur la locul de muncă”. Ea nu se referă la ceva periculos aflat la locul de muncă, ci la faptul că nu ar fi bine să deschizi mesajul sau clipul video când ești în birou. Ar fi bine să deschizi respectivul mesaj într-un spațiu privat, unde nu poate fi observat de alți colegi.

FOMO – fear of missing out

Expresia poate fi tradusă în limba română prin cuvintele: ”mi-e teamă că voi lipsi/voi fi lăsat deoparte”. Dar pe rețelele de socializare este folosită pentru a atrage atenția cuiva că poate pierde o experiență plăcută sau interesantă la care participă o mulțime de oameni… ceva de genul ”nu rata!” Pe de altă parte, poate fi interpretat și drept reproș în cazul în care ai impresia că ai fost dat la o parte, în timp ce alții se distrau și participau la diverse evenimente de care tu nu aveai habar sau la care nu ai fost invitat.

Spre exemplu, dacă o colegă îți povestește despre ultima petrecere din firmă, iar tu nu ai ajuns acolo, îi poți replica ”FOMO… poate, data viitoare!”

TLDR – too long; didn’t read

Dacă îi trimiți un mesaj luuuung unui prieten și primești de la el doar un răspuns cu TLDR, atunci să știi că replica lui scurtă înseamnă ”prea lung, nu am citit!” Replica lui denotă nu doar faptul că mesajul tău a fost prea lung, ci și faptul că are nevoie de un rezumat scurt pentru a-l pune în temă.

În multe postări pe rețelele de socializare, TLDR arată că un anumit articol, mesaj sau fragment a fost ignorat sau trebuie ignorat deoarece este prea lung.

IYKYK – If you know, you know

Această abreviere este folosită în legătură cu o declarație, imagine, videoclip sau informație, făcând aluzie la o glumă sau la o situație specifică pentru un anumit grup. Abrevierea denotă o perspectivă din interior: înțelegi referința dacă faci parte din ceea ce descrie postarea originală. Termenul este adesea folosit în postările de pe rețelele sociale și ca hashtag.

Deși este abreviat, „iykyk” este folosit ca o expresie completă, de sine stătătoare.

Iată câteva exemple despre cum poate fi utilizat „iykyk”:

„După ce am văzut scorul meciului, eu ar trebui să fiu antrenorul principal #iykyk.” „E o vară fierbinte, fată – iykyk!” „Mie îmi place să vorbesc mult; este o chestie a Gemenilor, iykyk.”

OFC – Of course

Este un prescurtare simplă de la expresia ”of course – bineînțeles!” Când cineva îți răspunde la mesaj cu OFC poți înțelege că este de acord cu tine sau că te susține în ceea ce ai afirmat sau că, pur și simplu, îți răspunde pozitiv.

Spre exemplu… ”- Hei, prietene, vii la petrecere?” – ”OFC”

IMO – In my opinion

IMO este prescurtarea expresiei ”in my opinion” care se traduce pur și simplu în limba română cu expresia ”în opinia mea”. Este des folosită în mesajele corporatiste și de către studenți.

IIRC – If I recall correctly

O altă abreviere folosită mai mult în mediul corporatist este IIRC care se traduce prin ”dacă îmi amintesc bine”. Se folosește adesea în mesajele informale de către persoanele care nu sunt foarte sigure de o anumită informație, dar conform amintirilor încearcă să îndrepte o situație.

Spre exemplu, poți primi un mesaj de la un coleg de genul… ”IIRC, ai promis că faci cinste cu o cafea azi!”

HMU – Hit me up

În traducere liberă, HMU înseamnă ”lovește-mă!”, dar pe rețelele de socializare a căpătat un alt sens. Dacă primești un mesaj scurt cu această abreviere, cel care îți trimite mesajul lansează astfel o provocare sau o invitație să îl cauți, să îi scrii, să îi trimiți poze sau clipuri. Sensul acestei abrevieri este unul pozitiv, chiar dacă verbul ”to hit” înseamnă de fapt ”a lovi”. HMU are un sens pozitiv și trebuie înțeleasă ca o invitație.

HMU a devenit tot mai des folosită prin anii 1990 și era întâlnită uneori și în mesajele de promovare a unor produse. Spre exemplu, vânzătorul își prezenta produsele și apoi trimitea un mesaj de genul ”Any questions, HMU!”, adică invita clienții să îi adreseze întrebări legate de produsele respective.

O altă semnificație populară pentru HMU este expresia „fă-mi legătura”. De exemplu, dacă fratele tău vinde un telefon și prietenul tău vrea să-l cumpere, prietenul tău ți-ar putea cere să-i faci legătura cu fratele tău, pentru a discuta direct despre vânzarea telefonului.

Alte abrevieri în limba engleză foarte populare

LMAO – Laughing my ass off = râd cu lacrimi în sens de bătaie de joc

AFK – Away from keyboard = arată că nu vei fi on-line o vreme

NGL – Not gonna lie = nu te mint/ nu o să te mint cu privire la o situație delicată

OOTD – Outfit of the day = stilul în care te îmbraci într-o anumită zi

IG – I guess = cred că/bănuiesc/ nu știu sigur

TBH – To be honest = să fiu sincer… cu privire la o situație pe care o critici, cu care nu ești de acord

TTYL – Talk to you later = vorbim mai târziu/te caut mai târziu

DM – Direct message = mesaj privat, mesaj care poate fi văzut doar de cel care îl trimite și cel care îl primește

YOLO – You only live once = ai o singură viață, expresie folosită pentru a demonstra că merită să încerci o anumită experiență sau să iei o anumită decizie

FWIW – For what it’s worth = se traduce prin expresia ”dacă merită/dacă îți folosește” și este utilizată în cazul în care nu ești foarte sigur dacă o informație este utilă sau nu.

