Ce este non binar, cel de-al treilea gen

Termenul non binar a început să fie tot mai folosit în rândul tinerilor români, mai ales după ce concursul Eurovision a fost câștigat, în anul 2024, de o persoană care susține că este non binară. Află ce este non binar, denumit adesea al treilea gen, și de ce nu se confundă întotdeauna cu termenul neutru!

Câștigătorul Eurovision, Nemo, de 24 de ani, din Elveția a cucerit atenția publicului nu atât cu melodia lui, cât cu apariția lui ieșită din comun și cu personalitatea lui. Nemo susține că este non binar și că nu se poate confunda nici cu genul masculin, nici cu cel feminin, dar nici neutru nu se consideră.

Cum poate fi definit termenul non binar

Este greu de definit un personaj care se declară non binar, termenul fiind adesea dezbătut de psihiatrii și sociologi și inclus în diverse teorii și definiții.

Non binar este un termen umbrelă pentru identitățile de gen care nu sunt exclusiv masculine sau feminine. Non binar reprezintă existența unui spectru de identități de gen care nu sunt exclusiv masculine sau feminine, ci orice altceva în afara acestei binarități.

Unele identități non-binare pot fi considerate ca făcând parte din categoria transgender, deoarece multe persoane non-binare se identifică cu un gen diferit de sexul moștenit din naștere. Alte identități precum persoanele intersex sunt, de asemenea, non-binare.

Persoanele non-binare sunt acele persoane care se identifică:

– cu două sau mai multe genuri (bigender sau trigender)

– cu niciun gen (agender, fără gen sau neutru);

– cu o identitate de gen fluctuantă (genderfluid);

– demigen (elemente masculine și feminine, dar predomină mai multe cele masculine sau cele feminine);

– cu un al treilea gen (categorie care include acele persoane care nu pun un nume genului lor);

– cu două spirite (two-spirit), identitate legată de moștenirea culturală (populațiile indigene din America)

– bi-curios;

– pansexual;

– polisexual.

Așadar, dacă te întrebi ce este non binar, acest termen definește o identitate de gen variată care cuprinde persoanele care se consideră atât neutre, atât feminine cât și masculine, dar și persoanele care refuză să se încadreze unui gen anume.

Ce este identitatea de gen

După câteva lămuriri despre ceea ce este non binar, trebuie să lămurim și termenul de identitate de gen. Iar primul lucru pe care trebuie să îl reținem este acela că identitatea de gen este un concept nou, care nu are nicio legătură cu sexul biologic.

Identitatea de gen reprezintă concepția individului față de propriul gen și recunoașterea sinelui ca aparținând genului feminin, masculin, unei combinații dintre acestea două sau niciunuia. Aceasta poate să fie identică sau diferită față de sexul biologic.

Natura ne-a oferit două sexe, clare și distincte: sexul feminin și sexul masculin. Cazurile în care se nasc copii cu ambele organe genitale, dintre care unul poate fi atrofiat, sunt extrem de rare și sunt anomalii genetice.

Identitatea de gen nu are legătură, însă, cu sexul biologic, ci cu personalitatea fiecăruia. Sexul biologic determină anumite caracteristici fizice, dar identitatea de gen este legată mai mult de caracteristicile personalității, de eul interior, de modul în care fiecare se percepe pe sine.

Identitatea de gen este separată de orientarea sexuală sau romantică, iar persoanele care se identifică non binare au diverse orientări sexuale. Persoanele non binare ca grup au o mare varietate de expresii de gen, iar unele pot respinge „identitățile” de gen cu totul.

Ce identități de gen există

Identitățile de gen se pot clasifica în funcție de conformitatea cu genul atribuit la naștere.

Iată care sunt categoriile luate în calcul până acum, chiar dacă nu sunt acceptate în mod universal:

persoanele cisgen care au aceeași identitate ca la naștere, adică se identifică destul de clar ca femeie sau bărbat;

persoanele transgen care fac tranziția de la genul nativ către o altă identitate de gen

persoanele non binare (exemple: demi-băiat, demi-fată, poligen, neutru etc).

Unele persoane au identitatea de gen fluidă, adică își schimbă asumat genul și/sau prezentarea de gen într-o perioadă de timp. Persoanele trans își schimbă identitatea de gen, dar asta nu înseamna că sunt fluide, întrucât pot avea o identitate fixă după tranziție, așa cum este cazul celor care fac inclusiv operații de schimbare a sexului și își asumă genul masculin sau genul feminin pentru tot restul vieții.

Unele persoane non binare declară că au elemente masculine și feminine combinate și își exprimă idenitatea de gen prin anumite carateristici fizice: spre exemplu se coafează în stil masculin, poartă barbă, dar se rujează și se îmbracă în rochii și fuste. Astfel de cazuri sunt, însă, mai rare. De obicei, persoanele care se declară non binare nu ies cu nimic în evidență prin comportament sau modă. Pentru ele contează modul în care se simt în pielea lor și cele mai multe nu se simt nici femei, nici bărbați și nici nu le place să fie identificate drept femei sau bărbați.

Cum a apărut termenul non binar

Deși termenul non binar a devenit mai frecvent utilizat în ultimul deceniu, identitățile non binare și persoane non binare există de secole, susțin mulți sociologi și istorici.

Genul non binar a fost înregistrat încă din anii 400- 200 înainte de Hristos, când hijrele – oameni din India care se identificau ca având atât trăsături masculine, cât și feminine – au fost menționate în textele hinduse antice.

Documentarea timpurie a genurilor non-binare se găsește mai frecvent în culturile indigene și non-occidentale, dintre care unele folosesc sisteme trigender și poligender pentru clasificarea și înțelegerea genurilor oamenilor. Pentru a da un exemplu mai ușor de înțeles, ne putem referi la faptul că mulți zei indieni sau asiatici au trăsături combinate feminine și masculine sau sunt androgini.

În cultura europeană domină clar conceptul de identitate tradițională și se face diferența dintre masculin și feminin. Puține sunt țările care acceptă alte forme de identitate de gen. Cu toate acestea, homosexualitatea și lesbienismul au existat din cele mai vechi timpuri și erau acceptate, chiar încurajate, în unele regiuni din vechiul Imperiu Roman sau din Grecia antică.

În prezent, însă, persoanele care înclină către ambele orientări sexuale, cele care se consideră atât masculine, cât și feminine sau cele care se consideră de gen neutru preferă să se numească non binare. Este un termen umbrelă mult mai răspândit, mai ales în rândul tinerilor, este mai ușor de acceptat în unele societăți sau grupuri și totodată mai ușor de căutat pe internet, deși definițiile lui sunt încă în formare.

Ce factori pot influența apartenența la genul non binar

Datele din unele studii sugerează că factorii genetici și hormonali influențează identitatea de gen. De asemenea, educația părinților și mediul social au un impact semnificativ atât asupra percepției de sine asupra sexului, cât și asupra exprimării de gen a copiilor.

Dacă părinții sau tutorii unui copil aderă la educația tradițională și reacționează negativ la comportamentul neconform al copilului, este mult mai probabil pentru el să repete ceea ce este învățat de către părinți, inclusiv la vârsta adultă.

În același timp, studiile arată că presiunea mediului social nu are o legătură directă cu satisfacția internă atribuită genului, iar impunerea conformității de gen afectează în mod negativ bunăstarea psihologică a copilului, conducând la creșterea stresului, închiderea și izolarea lui socială.

Multe persoane non binare experimentează sentimente profunde de anxietate și depresie tocmai pentru că nu se pot exprima libere așa cum simt și sunt nevoite să se conformeze tiparelor clasice între femeie și bărbat.

14 iulie – Ziua Internațională a persoanelor non binare

Dacă avem Ziua Internațională a Femeii pe 8 martie și Ziua Internațională a Bărbatului pe data de 19 noiembrie, era firesc să existe și Ziua Internațională a Persoanelor Non Binare care este sărbătorită de acestea pe data de 14 iulie.

Ziua a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2012, de Katje van Loon. Data a fost aleasă pentru că se află exact la jumătatea distanței dintre Ziua Internațională a Bărbatului și Ziua Internațională a Femeii.

Ziua dedicată persoanelor non binare are ca scop creșterea gradului de conștientizare și organizarea în jurul problemelor cu care se confruntă oamenii non binari din întreaga lume.

Majoritatea țărilor din lume nu recunosc genul non-binar ca gen legal, ceea ce înseamnă că majoritatea persoanelor non binare au încă documente de identitate care se nu se potrivesc cu genul lor. Australia, Bangladesh, Canada, Danemarca, Germania, Țările de Jos și Noua Zeelandă includ opțiuni de gen non-binare pe pașapoarte, iar, până de curând, 23 de state din SUA plus Washington DC au permis rezidenților să-și marcheze genul ca „X” pe permisul de conducere. Situația din SUA se schimbă din ianuarie 2025, deoarece noul președinte Donald Trump nu recunoaște existența genului non binar. El a semnat un decret prin care proclamă că există doar două sexe, cel feminin și cel masculin.

„Administraţia mea va apăra drepturile femeilor şi va proteja libertatea de conştiinţă folosind un limbaj clar şi precis şi politici care recunosc că femeile sunt biologic femei, iar bărbaţii sunt biologic bărbaţi”, se arată în decretul lui Trump.

„Politica Statelor Unite este de a recunoaşte două sexe, masculin şi feminin. Aceste sexe nu sunt schimbătoare şi sunt întemeiate pe o realitate fundamentală şi incontestabilă”, se adaugă în text.

Ordinul prevede ca documentele oficiale guvernamentale, cum ar fi paşapoartele şi vizele, să menţioneze ‘masculin’ şi ‘feminin’ ca singurele două sexe.

Săptămâna conștientizării non-binare este săptămâna care începe în ziua de luni ce precede Ziua internațională a persoanelor non-binare pe 14 iulie. Aceasta este o perioadă de conștientizare LGBTQ+ dedicată celor care nu se încadrează în binaritatea de gen, adică celor care nu se identifică exclusiv ca bărbat sau ca femeie, sau care se pot identifica atât ca bărbat, cât și ca femeie, sau care se identifică în întregime în afara acestor categorii.

foto: Shutterstock

