Serialul „Lupin”, sezonul 3, disponibil de azi pe Netflix. Succesul internațional al serialului, o provocare pentru creatoarea de costume Camille Janbon

Omar Sy revine pe Netflix în rolul lui Assane Diop, în sezonul 3 al serialului „Lupin”, de azi, 5 octombrie 2023. Șapte episoade noi vor prezenta un Assane nevoit să învețe să trăiască departe de soția și de fiul lui. Protagonistul se reîntoarce la Paris cu o propunere nebunească, despre care vă lăsăm să descoperiți singuri mai multe. În exclusivitate pentru UNICA.ro, creatoarea de costume Camille Janbon a vorbit despre versatilitatea vestimentară a lui Assane, despre presiunea succesului internațional al serialului, dar și despre provocările jobului ei.

Care a fost cea mai mare provocare?

Cea mai mare provocare a fost evoluția lookului inconfundabil al lui Assane, menținându-i în același timp identitatea, pentru a nu dezamăgi privitorii, pentru că era un look unic, care arăta bine. A trebuit să găsim echilibrul potrivit între nevoia de a dezvolta personajul, fără a-l schimba realmente. De exemplu, a fost foarte important să nu renunțăm la pantofii lui Nike Air Jordan.

Cum ați definit stilul lui Assane Diop?

Stabilisem niște linii destul de clare cu Louis Leterrier, regizorul primelor episoade, care vizau înfățișarea inconfundabilă și reluarea unor accesorii bine-cunoscute ale lui Lupin, cum ar fi pălăria, care devine o șapcă și pelerina care a devenit un mantou lung, completată de un accesoriu destul de puternic: pantofii Air Jordan 1. Pentru Omar și pentru întreaga generație din care face parte, aceasta este încălțămintea a cărei lansare a fost un eveniment și care a devenit o piesă clasică. O înfățișare foarte grafică, simplă, care o reia pe cea a personajului Arsène Lupin al lui Maurice Leblanc și tot ce știm despre el: pălăria, paltonul și bastonul de care Assane se folosește în mai multe episoade. Ne jucăm chiar și cu referințe mai mult sau mai puțin ascunse, cum ar fi butonii decorați cu înfățișarea lui Lupin.

„Omar chiar este modelul ideal, pentru că putem face multe lucruri de impact”

Costumul umbrește uneori personajul…

Am păstrat câteva teme din primul sezon, cum ar fi cea a invizibilității, care ni s-a părut una puternică. De exemplu, când Assane poartă o pălărie portocalie, ne amintim pălăria, nu cine anume o purta.

Puteți conta întotdeauna pe implicarea lui Omar.

Absolut! Este un mare iubitor al modei și adaptează diferitele ținute la personalitatea lui. Este minunat să lucrezi cu el. Omar chiar este modelul ideal. Putem face multe lucruri de impact pe care el le înțelege sau lucruri mai clasice. Personal, ador să-i creez costume colorate. Este o colaborare foarte plăcută, care chiar mă inspiră.

„Succesul internațional al serialului este o provocare”

Simțiți vreun soi de presiune legată de succes?

Succesul internațional al serialului este o provocare. Nu amplifică neapărat stresul, pentru că lucrăm întotdeauna cu aceeași dedicare și același profesionalism, având o abordare similară cu cea pentru lungmetraje. Eu vin din zona cinematografiei, dar îmi face mare plăcere să lucrez la serial, pentru că sunt foarte multe schimbări din punctul de vedere al costumelor și al deghizărilor, dar și al personajelor care trebuie create. Dar oricum, așa lucrez eu, încerc să creez personaje mai degrabă decât măști.

Ce conferă unicitate serialului?

Importanța foarte mare acordată costumelor este destul de neobișnuită pentru un proiect francez, unde tendința este aceea de a conferi prioritate personajului în detrimentul costumului. Aici, el joacă un rol-cheie, ceea ce corespunde noilor generații și noii percepții asupra hainelor și a modei ca o expresie a personalității.

„Assane parcă ar vrea să spună: «M-ați privit, dar nu m-ați și văzut»”

Cum ați lucrat la stilul lui Assane?

Am refăcut mantoul, care este mai puțin fluid și seamănă cu pelerina pe care o vedem pe statuia de pe coloana Vendôm. Este făcută dintr-un material subțire, care evocă un supererou, dar am dezvoltat puțin stilul cu Omar, menținând elementele caracteristice înfățișării lui cu pălăria care seamănă cu una tradițională, jachetele și întotdeauna pantofii Air Jordan, care rămân semnătura lookului. Pe platou, i s-a spus „Noul Assane”. Este o înfățișare mai de zi cu zi, care se pierde mai ușor în mulțime, dar și destul de elegantă și de impact, bazându-ne pe aceeași idee că observăm costumul mai degrabă decât persoana care îl poartă. Din nou, acest lucru are legătură cu tema invizibilității. Assane parcă ar vrea să spună: „M-ați privit, dar nu m-ați și văzut.”

„Este un articol vestimentar care poate fi transformat”

Ce v-a inspirat în realizarea mantoului?

M-a inspirat un designer japonez pe nume Sakai, care lucrează cu o combinație de mai multe articole vestimentare. Am luat mantoul distinctiv, care era deja o combinație între o jachetă tip sacou și un palton cu buzunare pe piept, și am folosit diferite elemente din nailon pentru a obține o textură ușoară. Am lucrat la această piesă vestimentară ca și când ar fi fost un mozaic și m-am jucat cu contrastul dintre mat și lucios, pentru că haina a fost gândită și pentru filmările pe timp de noapte.

Cât timp ați dedicat realizării mantoului?

Mai mult de o săptămână de lucru, pentru că trebuie să așezi haina pe o suprafață plană și să identifici zonele în care vrei mai mult luciu, în special pentru prim-planurile de la nivelul umerilor și buzunarelor. I-am făcut și un clin în spate, pe care îl putem folosi sau nu, pentru a conferi volum mantoului, în funcție de lookul dorit, pentru că este un articol vestimentar care poate fi transformat. În uz cotidian, mantoul nu are acest volum, dar dacă bate vântul, Assane mai că poate zbura cu el!

„Trebuie să știu ce culoare vor avea pereții și așternuturile, ambianța generală și culoarea predominantă, ca să pot adapta costumele la ele”

Sunteți o adeptă a lucrului în echipă?

Cu siguranță! Trebuie să ne unim cunoștințele pentru a obține un rezultat realist. Lucrez cu o stilistă pentru peruci și pentru mustăți, dar și cu Atelier 69, un studio de efecte speciale, pentru proteze. Consecința este că trebuie să adaptăm constant mărimea costumelor. Același lucru este valabil și pentru decor și lumini. Trebuie să știu ce culoare vor avea pereții și așternuturile, ambianța generală și culoarea predominantă, ca să pot adapta costumele la ele. În plus, culorile sunt ușor ajustate în funcție de preferințele fiecărui regizor și director de imagine. De exemplu, unul dintre directorii de imagine a dorit să predomine albastrul, iar eu m-am adaptat prin costume în tonuri reci.

Assane trece de la gunoier la agent BRI…

Acesta este costumul de invizibilitate despre care vorbeam. Deși vedem toți acești oameni care se perindă prin Paris, nu ne atrag atenția. Le vedem uniformele, măturile, dar nu le-am putea descrie chipurile. Este o uniformă în verde și negru cu care parizienii sunt foarte obișnuiți și care îl face pe Assane să dispară complet. Practic, Parisul ne-a sugerat ideea acestor uniforme.

Uniforma BRI este un costum pe care l-am închiriat și l-am retușat puțin. Dar este un costum 100% real pentru că, și în acest caz, Assane trece neobservat fiindcă poartă casca și gluga. Este o uniformă neagră, grea, întruchiparea forței supreme.

„Îmi place foarte mult să lucrez cu simbolurile vestimentare masculine și să prezint piese clasice într-o lumină nouă”

Cum v-a venit ideea deghizării lui în Delangle?

Sursa mea de inspirație au fost rapperii și sportivii americani. Are blugi rupți, cum ar purta Neymar. De fapt, chiar au fost supranumiți „blugii Neymar”. Ne-am uitat la rapperii americani cu cămăși în carouri și mai multe straturi de haine, pentru că ei sunt idolii tinerilor. Delangle poartă o jachetă clasică cu puf de gâscă pe care ai putea-o regăsi lesne și la un tânăr parizian care conduce un scuter Vespa. Îmi place foarte mult să lucrez cu simbolurile vestimentare masculine și să prezint piese clasice într-o lumină nouă. Jachetele acestea cu puf de gâscă există încă din anii ‘70, cu modificări minore. Este un articol vestimentar care a devenit foarte popular. În plus, poartă și ghete Red Wing, și ele foarte cunoscute. Mă amuză să revizitez garderoba bărbătească prin diferite personaje.

„Omar s-a distrat grozav în rolul colonelului”

Assane este de nerecunoscut în pielea antrenorului…

Este un personaj nou, cu o alură nouă și un look nou. Ideea este să nu îl recunoaștem la început. Trebuie să descoperim încetul cu încetul cine este de fapt. Ne-am putea gândi la o păpușă rusească, pentru că el devine altcineva, doar că Assane face exact pe dos: renunță la armură pentru a-și arăta chipul.

Surprinde din nou în costumul de colonel african.

Este o uniformă care chiar există și la care am adăugat niște medalii. Dar l-am abordat ca o deghizare, mai degrabă decât ca pe un personaj real. Este și o pată discretă de portocaliu care reapare adesea în personajele lui Assane. Omar s-a distrat grozav în rolul colonelului.

„Am păstrat anumite accesorii pe un personaj pe care îl vedem în tinerețe și apoi mai târziu în viață, pentru a crea o legătură între cele două cadre temporale”

Cum lucrați cu culorile și accesoriile pentru a defini personajele?

Pentru Assane, încercăm întotdeauna să venim cu tente discrete de portocaliu pe încălțăminte sau tricou, până în punctul în care uneori devine o obsesie. Ne străduim să nu exagerăm, dar să facem din asta un fir comun care definește personajul.

Pentru ceilalți, am folosit aceeași metodă la care aș recurge pentru o dramă istorică. Îmi doream piese vestimentare vintage și să mă joc cu contrastele dintre culori, care au fost destul de aprinse pentru prezent și mai estompate pentru trecut. În plus, am păstrat anumite accesorii pe un personaj pe care îl vedem în tinerețe și apoi mai târziu în viață, pentru a crea o legătură între cele două cadre temporale. De exemplu, Férel la vârsta adultă poartă aceiași ochelari de soare pe care îi purta în adolescență, iar când îl găsim pe Keller în prezent, poartă aceleași tricouri polo și după 25 de ani.

Astfel, personajele sunt ușor de reperat, spre deosebire de Assane, care își schimbă constant costumele. Din momentul în care identific silueta personajului, modific ținutele, limitând schimbările. De exemplu, Belkacem poartă o jachetă pe care o păstrează pe tot parcursul serialului, astfel încât o recunoaștem din spate sau din profil, chiar și de departe, exact invers față de cazul lui Assane!

Foto: Netflix