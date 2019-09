Documentarul „Colectiv”, premiera nord-americană la Festivalul de Film de la Toronto

Cea de-a 44-a ediție a Festivalul de Film de la Toronto e gata să înceapă. În perioada 5-15 septembrie 2019 are loc cel mai mare festival de film din America de Nord, considerat de celebra revistă Variety „al doilea festival de film după cel de la Cannes”. Unul din cele 25 de filme selecționate este documentarul ”Colectiv”, care a urmărit derularea evenimentelor de după tragedia din 2015 și investigațiile realizate de echipa de jurnaliști condusă de Cătălin Tolontan.

Astfel, o bună parte din acest film cuprinde investigațiile realizate de Gazeta Sporturilor după Colectiv: Hexi Pharma, Secureanu, spitalele Primăriei și altele. Puține ziare din lume au avut onoarea de a fi, vreodată, subiectul unui film ajuns la un asemenea eveniment. În prezent, echipa de jurnaliști condusă de Cătălin Tolontan își continua munca publicând anchete în cotidianul Libertatea.

Despre munca jurnalistilor Libertatea si GSP din documentar scrie Thom Powers, curatorul Secțiunii Documentare de la Festivalul de Film din Toronto, una dintre cele mai exigente prezențe ale cinematografiei: „Mai rar a fost evidențiat atât de dramatic rolul jurnalismului în expunerea corupției, așa cum este în Colectiv, filmul în care Alexander Nanau urmărește în timp real realizarea unei investigații. Cotidianul românesc Gazeta Sporturilor nu este cunoscut la nivel internațional, dar reporterii acesteia sunt la fel de perseverenți ca orice câștigător de Pulitzer. ”

Documentarul lui Alexander Nanau descrie tot ce a urmat după incendiul de la Clubul Colectiv, din 30 octombrie 2015, când 27 de oameni au murit pe loc și 180 au fost răniți. Atunci, Ministerul Sănătății le-a promis victimelor cu arsuri că vor avea parte de cele mai bune îngrijiri însă, pe măsură ce se scurgea timpul tot mai mulți dintre aceștia au pierit, ridicând proporțiile tragediei la 64 de morți. Jurnaliștii de investigație ai Gazetei urmăresc pas cu pas ce se întâmplă și merg pe toate pistele: caută surse din interiorul instituțiilor, consultă documente oficiale și întreabă medicii implicați în tratarea răniților.

Multe din scene au fost filmate chiar în redacția Gazetei Sporturilor. Pentru realizarea documentarului, echipa regizorului Alexander Nanau a avut acces în redacție vreme de mai bine de un an, iar în unele perioade camerele video i-au însoțit pe ziariști zi de zi. Astfel, filmul surprinde momente importante ale muncii lor, inclusiv pe teren. Una dintre scene îi prezintă pe Mirela Neag și Cătălin Tolontan pe treptele institutului ICECHIM în momentul în care au avut confirmarea din analizele comandate chiar de ei că dezinfectanții Hexi Pharma, folosiți inclusiv în spitalele care tratau răniții de la Colectiv, sunt diluați.

După lansarea modială de la Veneția, filmul va avea premiera Nord-Americana la prestigiosul Festivalul de Film de la Toronto pe 6 septembrie în cadrul secțiunii Documentare.

În Canada, proiecțiile sunt programate pe 6, 8 și 12 septembrie.

In cadrul Zurich Film Festival (ZFF), care va avea loc in perioada 26 septembrie – 6 octombrie, in acest moment, sunt programate 4 vizionari ale filmului: 28 si 29 septembrie si 1 si 5 octombrie.

Filmul va merge în octombrie și la festivalul de film jurnalistic și politic al clubului presei din Washington, unde se va organiza o dezbatere.

Premiera în România a filmului „Colectiv” va avea loc in noiembrie.

