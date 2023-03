Disney+: Ed Sheeran, o viață greu încercată. Momentele cheie care i-au marcat existența

Ed Sheeran își deschide pentru prima oară sufletul într-un documentar. Producția reprezintă, de fapt, povestea unui copil bâlbâit care ajunge departe, deși nimeni nu se aștepta.

Serialul „Ed Sheeran: The Sum of It All” va avea premiera la Disney+ pe 3 mai.

Ed Sheeran, marcat de greutăți

Pentru prima dată, superstarul deschide calea către o perspectivă extrem de sinceră asupra vieții sale private, asta în timp ce explorează temele care îi inspiră muzica. În timpul serialului, artistul află o veste care îi schimbă traiectoria. Astfel, în perioada cea mai dificilă din viața sa sunt dezvăluite greutățile și triumfurile sale.

În fiecare episod, Ed se confruntă cu emoții pe care le trăiesc majoritatea oamenilor. Își exprimă gândurile, își își reevaluează viața și modul în care această perioadă dificilă l-a influențat, atât pe el și noua sa muzică.

„În acest documentar, vom dezvălui o latură a lui Ed Sheeran pe care fanii nu au mai văzut-o până acum”, spune președinte la Disney Branded Television.

Ed Sheeran a mărturisit că soția sa, Cherry, a fost diagnosticată cu o tumoare în timp ce era însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Ed Sheeran, omul din spatele hiturilor

„Întotdeauna am fost foarte prudent în ceea ce privește viața mea personală și privată; singurul documentar pe care l-am făcut vreodată a fost unul care s-a concentrat pe compoziția cântecelor mele”, spune Sheeran. „Disney m-a abordat pentru a face un documentar în patru părți și am simțit că este momentul potrivit să deschid ușa și să las oamenii să intre. Sper ca lumea să se bucure de el”, recunoaște el.

Această serie prezintă omul din spatele hit-urilor într-un mod cu totul diferit, după un an tumultuos din punct de vedere personal și profesional.

Cum a ajuns să aibă succes

Ed Sheeran explică etica profesională care i-a adus succesul global. Cu imagini exclusive din adolescență, artistul spune cum și-a planificat succesul. Când a fost ignorat a început să cânte în medii neașteptate, până când această determinare l-a adus în 2010 în contact cu antreprenorul media Jamal Edwards.

Împreună, au folosit internetul în plină expansiune pentru a-și găsi publicul. „The A Team” obține succes în America, dar pentru Ed ceva încă lipsea. Solistul împărtășește povestea din spatele melodiei sale emblematice de dragoste, „Perfect”, care se regeră la vechea sa prietenă de școală și acum soție, Cherry, și spune povestea lor de dragoste romantică. Ed pare să aibă totul, până când Cherry primește o veste care îi schimbă viața, iar Ed își dă seama rapid că planurile se pot schimba într-o clipă și că va trebui să se adapteze.

Ed Sheeran își pierde prietenul

Ed, părinții și soția sa, Cherry, se uită la fotografii vechi Artistul explică de ce a decis să se reîntoarcă în orașul său natal din Anglia. În timp ce imaginile din Turneul Divide Tour curg, Ed își prezintă prietenii de încredere care îl țin ancorat. Apoi, se întâmplă ceva de neconceput. Cel mai bun prieten al artistului, Jamal Edwards, moare brusc. Ed meditează asupra semnificației prieteniei și folosește muzica ca terapie, așa că se scufundă adânc în muncă.

În timpul turneului de cinci nopți de pe stadionul Wembley din Londra, artistul britanic Stormzy i se alătură lui Ed pe scenă într-un spectacol epic, apoi urmează un concert surpriză în orașul său natal. Ed cântă emblematica piesă „Thinking Out Loud” sub privirile șocate ale localnicilor.

Suferința e mai puternică, Ed Sheeran cedează

Ed își arată talentul de compozitor în imagini exclusive de arhivă. Starul arată cum a fost creat unul dintre cele mai mari hituri ale sale, „Bad Habits”. Ed explică povestea originii piesei „Eyes Closed” din 2018 și cea mai recentă versiune a acesteia. După un an turbulent, Ed reușește să își canalizeze emoțiile și face totul pentru a finaliza cele cinci albume.

În timp ce plânge pierderea lui Jamal, starul continuă în ritm alert, filmează 14 videoclipuri pentru noul său album și își vede împlinit visul din copilărie când cântă cu Eminem la Rock N Roll Hall of Fame. Cu toate astea, Cherry se teme că s-ar putea să folosească munca ca pe o distragere a atenției. Într-un spectacol intim, Ed împărtășește în public pentru prima dată cântecele de pe Subtract, dar este copleșit când emoțiile pun stăpânire pe el.

Artistul primește vești bune despre starea de sănătate a lui Cherry

În ultimul episod, Ed pleacă în America pentru a-și promova turneul. Atât el, cât și Cherry reflectă asupra modului în care reușesc să gestioneze provocările legate de echilibrul dintre viața de familie și muncă atunci când se află la kilometri distanță. Reuniți la ei acasă, Cherry explică cât de mult s-a schimbat Ed în ultimul an. În semn de omagiu pentru Jamal, Ed scrie o piesă rap despre prietenia lor.

După ce primesc vești bune despre starea de sănătate a lui Cherry, Ed și soția reflectă asupra tuturor greutăților și triumfurilor din ultimul an și privesc spre viitor având o perspectivă mai prețioasă asupra vieții.

