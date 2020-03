Cum faci curat în propria viață. Experiența unei românce antreprenor

Poetul Robert Browning spunea: „Trebuie să trasați scopuri mari în artă și în viață. Dacă vreți să desenați un cerc, el trebuie să fie atât de mare, încât să nu-l terminați până la sfârșitul vieții. Noi vedem doar o parte a cercului, iar cealaltă parte este dincolo de privirea și viața noastră.“ Pornind de la acest citat, mă gândesc că deseori, noi, femeile facem greșeli, pentru că nu avem răbdare, cu noi înșine, cu copiii noștri, cu persoanele cu care interacționăm. Sau preferăm să ne risipim energia în taskuri mici care aduc satisfacție imediată, în loc să lucrăm la proiecte mari.

Ne dorim mult și multe, visăm și cochetăm cu produse, servicii, cu perfecțiune cotidiană, în familie sau în carieră. Totul ca să fim performante și o facem pentru modele și pentru control, așa ne simțim bine. Dar oare ce presupune această performanță? Cu ce vine ea la pachet? Cred cu tărie că performanța presupune foarte multă asumare și responsabilitate, ajutată de o structură și procese bine puse la punct.

Sunt o femeie căreia îi place claritatea, nu aș putea funcționa fără ordine și „curățenie“, în business, în relațiile sociale pe care le creez sau în familie.

Un punct definitoriu în viața mea a fost momentul când am renunțat la un trai stabil și o carieră în coprorație, iar după 15 ani am decis să îmi deschid propriul business de consultanță în domeniul financiar. În primul an de activitate, recunosc că a fost o perioadă în care am testat foarte mult, am cântărit cu atenție decizia pe care am luat-o, însă nu am avut prea mult timp la dispoziție, pentru că am plecat cu o structură care mi-a permis ulterior o dezvoltare și o maturizare a spiritului antreprenorial.

Încă de mică, am fost învățată că succesul nu este ușor, trebuie multă muncă, trudă și sacrificii, este lecția de viață insuflată de părinții mei, pe care o dau mai departe fetiței mele. O valoare după care m-am ghidat și care m-a ajutat să pun bazele unui departament financiar, să conduc oameni și echipe, operațiuni între departamente, să pun bazele unei strategii financiare pentru o companie pentru care am lucrat ca și director financiar-administrativ și ulterior business partner și acum în antreprenoriat, alături de clienții si partenerii noștri.

Sunt mama unei fetițe de 11 ani și împreună descoperim noi modalități de petrecere a timpului (ateliere de educație financiară, desenul, plimbările) care pentru mine sunt surse de energie si mă ajută să funcționez mai bine, să fiu mai performantă. Deseori o privesc și încerc să îi descopăr noi abilități pe care eu, poate nu am avut ocazia să mi pun în valoare în copilărie datorită unor perioade pline de reguli stricte, în care eram nevoită să iau lucrurile ca atare, să nu am opinii și astfel să pun limite creativității. Familia mea este o sursă de energie și mă ajută să performez în afacerea mea.

Au fost momente pe parcursul carierei mele când m-am întrebat la ce mă raportez sau care este sursa mea de motivație și am descoperit că îmi place să construiesc și pentru asta este esențial să iei decizii potrivite și rapid, să am încredere în mine ca femeie și să am putere să lucrez cu mine pentru performanță.

Sunt multe discuții legate de leadershipul feminin vs masculin și ne întrebăm care este mai performant. Cred că altfel ar trebui să ne raportăm și să ne legăm de rezultate, care sunt cele mai importante, pentru ele muncim și să plecăm la drum cu o strategie, bazată pe atuu-urile noastre.

Provocarea mea a fost să învăț să accept schimbarea, ca parte din strategia mea, să fiu mai atentă cu resursele mele și în business dar și personal.

Îmi asum cu fermitate și dinamism „noul eu” și parcurs, potrivit contextului în care mă aflu, cu respect pentru toți partenerii mei.

Pentru femeile care nu și-au găsit calea și sunt nehotărâte în acest moment, le încurajez să fie mai ferme, să adopte schimbarea oricarea ar fi ea, personal sau la nivel de carieră și să își asume noul drum pentru a face din imposibil, posibil.

Hai să ne pregătim astăzi, pentru a fi femeile ferme și performante de mâine!

