Mikayla este o artistă de origine română-americană, născută în urmă cu 18 ani în Weirton, West Virginia, unde a copilărit până la 4 ani. Muzica nu a fost prima ei pasiune. Încă din copilărie artista a fost focusată pe pasiunea pentru arta plastică.

Din West Virginia până la București este cale lungă. De ce ai ales să te lansezi aici și nu în America?

Este cale lungă, dar nu am avut încă șansa de a mă lansa în state deoarece locuiesc in România de cand eram micuță.

Câte tatuaje ai și care este povestea din spatele tatuajului tău preferat?

Am aproximativ 38 de tatuaje până acum, iar tatuajul meu preferat este un dinozaur de jucarie pe care îl am pe mâna stângă. Dinozaurul o reprezintă pe sora mea mai micuță, căreia obișnuia să îi spunem „dino” sau „dinonina”.

Ce au zis părinții cand ți-ai făcut primul tatuaj?

Părinții nu au fost tocmai fericiți în legătura cu primele mele tatuaje, deoarece mi le făceam singură și eram si foarte mică, aveam 15 ani când am început să mă tatuez.

Ai un look pe care mulți l-ar numi excentric. Cum ți-ai defini stilul vestimentar?

Stilul meu vestimentar? Hmm…. cel mai mult mă regăsesc în vestimentația anilor ’90. Versatile but with a bit of edge. 😊)

Dacă ar fi să faci o colaborare cu un artist internațional, pe cine ai alege și de ce?

Aș da oriceeee să pot să lucrez cu Machine Gun Kelly. Îmi plac foarte mult muzica lui și energia pe care o transmite prin piesele sale.

Dar din peisajul muzical românesc?

Sincer… chiar aș vrea să am o colaborare cu cei de la HVNDS; they’re pretty cool și cred că ar fi o colaborare fun.

Cum te vezi, din punct de vedere muzical, peste 10 ani?

Peste 10 ani mă imaginez cu cel putin 2 albume lansate și cu o groaza de concerte sold out. Am foarte multă încredere în mine pe plan muzical.

Ce vrei să-ți cumperi din primii bani câștigați din muzică?

Din primii bani câștigați în muzica aș vrea să îmi cumpăr un microfon de studio.

Cum arată o zi din viața ta?

O zi din viața mea începe cu o cană de ceai, stare bună și cu caietul cu versuri lângă mine. Dimineața, de obicei, mă trezesc cu starea necesară de a compune și incerc să mă focusez pe asta cel puțin 2/3 ore. Pe la prânz, îmi pun un film sau un serial să ruleze și desenez până ce se înserează. De curând, am început să fac yoga pentru a mă dezmorți dupa o zi întreagă de stat și scris sau desenat și chiar imi îmbunătățește starea foarte mult. Seara îmi place să ascult muzică și să caut piese noi sau ascult interviuri ale artiștilor mei preferați, iar când incep să mă simt obosita stau la telefon cu prietenul și vorbim despre ziua fiecăruia până adormim. Așa arată o zi din viața mea.

Descrie-te în 3 cuvinte!

Impulsivă, creativă și sensibilă.

