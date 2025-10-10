Cine e Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025. De ce a fost aleasă

Maria Corina Machado, care a fost laureată cu Premiul Nobel pentru Pace în 2025, este o lideră a opoziției din Venezuela, unde a construit unul dintre cele mai importante mișcări politice din țară.

Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace

Comitetul Norvegian Nobel, care decernează premiul, a declarat într-un comunicat că a ales-o pe Machado „pentru munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație.”

Machado a fost aleasă în principal pentru eforturile sale de a promova democrația „în fața unui autoritarism tot mai extins în Venezuela.”

Jorgen Watne Frydnes, președintele Comitetului Norvegian Nobel, a declarat jurnaliștilor după anunț că jurații au luat în considerare implicațiile de securitate ale acordării premiului:

„Aceasta este o discuție pe care o avem în fiecare an pentru toți candidații, mai ales atunci când persoana care primește premiul se află, de fapt, în ascundere din cauza unor amenințări serioase la adresa vieții sale,” a spus el, adăugând că comitetul crede că premiul va sprijini cauza ei.

Frydnes a spus că speră ca Machado să poată participa la ceremonia de decernare a Premiilor Nobel din decembrie, dar că acest lucru va depinde de situația de securitate.

Politiciana din opoziția venezueleană, María Corina Machado, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace pentru lupta sa neînfricată de a salva țara sud-americană de la soarta de „stat brutal și autoritar”.

Machado, în vârstă de 58 de ani, o conservatoare adesea descrisă ca fiind „Doamna de Fier” a Venezuelei, a trăit în clandestinitate în ultimul an, după ce mișcarea sa politică a fost larg percepută ca fiind câștigătoarea alegerilor prezidențiale din iulie 2024, în fața actualului președinte Nicolás Maduro.

Maduro a refuzat să recunoască înfrângerea în fața aliatului lui Machado, fostul diplomat Edmundo González, și a lansat o represiune politică feroce care l-a forțat pe González să plece în exil, iar pe Machado să se ascundă.

În una dintre ultimele sale apariții publice în Caracas, Machado a declarat că era convinsă că zilele lui Maduro la putere erau numărate, după aparenta lui înfrângere dureroasă. „Aș spune că plecarea lui este ireversibilă,” a spus ea pentru The Guardian.

Cum a reacționat la aflarea veștii

La mai bine de un an distanță, Maduro rămâne la putere și, esențial, a păstrat sprijinul armatei venezuelene și al unor aliați internaționali cheie, precum China și Rusia.

Machado a reacționat la obținerea Premiului Nobel într-un videoclip postat pe rețelele sociale de González, în care cei doi sărbătoresc vestea. „Nu pot să cred! Dumnezeule!” spune Machado, uimită. „E al naibii de incredibil!” îi răspunde González.

Machado, cunoscută de mulți venezueleni pur și simplu ca MCM sau María Corina, este implicată în politică de mai bine de două decenii și a fost membră a Adunării Naționale din Venezuela între 2011 și 2014.

Însă, reputația de adversar cel mai eficient și influent al chavismului și-a consolidat-o în timpul campaniei dinaintea alegerilor din 2024, când a străbătut o țară economic devastată. Mitingurile ei au atras mulțimi uriașe și entuziaste, mulți susținători declarând o devoțiune aproape religioasă față de această politiciană catolică și carismatică.

Machado spera inițial să candideze la președinție, dar Curtea Supremă, fidelă regimului, a interzis candidatura ei, lăsându-l pe González — un fost ambasador relativ necunoscut — să-i ia locul.

Cine este Corina Machado

Corina Machado, în vârstă de 58 de ani, este fiica cea mare a unei familii proeminente din industria siderurgică și a urmat o școală catolică de elită pentru fete în Caracas, precum și un internat în Wellesley, Massachusetts. A studiat ingineria și finanțele și a lucrat ulterior pentru compania familiei, Sivensa.

În 1992, a creat Fundația Atenea, care oferă ajutor copiilor care trăiesc în sărăcie în Caracas. Un deceniu mai târziu, a devenit activistă politică și a fost cofondatoare a organizației Súmate, un grup pentru drepturile alegătorilor care a condus un efort eșuat de a-l revoca pe Hugo Chávez, fondatorul mișcării socialiste moderne a țării și predecesorul lui Maduro.

Corina Machado a devenit membră a Adunării Naționale în 2010, după ce a obținut un număr record de voturi. Ea conduce partidul de opoziție Vente Venezuela, iar în 2023 și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Nu a fost lăsată să candideze la președinție

Machado a fost împiedicată să candideze din cauza unor presupuse nereguli financiare pe vremea când era legislator național, potrivit guvernului. Ea l-a susținut în schimb pe un alt candidat, Edmundo González Urrutia.

González a candidat împotriva lui Maduro, care se află la putere din 2013, de la moartea lui Chávez. Maduro a revendicat victoria în alegeri.

Opoziția, însă, a susținut că a câștigat și a prezentat dovezi care, potrivit ei, arată că González a câștigat detașat.

Comitetul Nobel a lăudat-o pe Machado ca pe o „apărătoare curajoasă și devotată a păcii,” care a păstrat „flacăra democrației aprinsă într-un întuneric tot mai adânc.” De asemenea, a fost celebrată ca „o figură-cheie, unificatoare într-o opoziție politică care altădată era profund divizată.”

Totuși, în ciuda sprijinului popular, Machado nu este universal apreciată.

Unii venezueleni o privesc cu suspiciune din cauza apelurilor voalate la o intervenție militară străină pentru a-l înlătura pe Maduro. În 2019, ea a susținut că doar o „amenințare reală, credibilă, severă și iminentă” cu folosirea forței internaționale l-ar putea convinge pe Maduro să renunțe la putere.

Alții sunt sceptici față de legăturile ei cu politicieni de dreapta radicală, precum Donald Trump și fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro.

