Niciodată nu este prea târziu să urmărești câteva filme pentru adolescenți bune, chiar dacă ai trecut de mult de vârsta adolescenței. Sunt filme surprinzătoare, cu mesaje puternice, pe care le vei aprecia la orice vârstă.

Iată câteva dintre cele mai bune filme pentru adolescenți din ultimii ani. Sunt filme care îmbină drama, comedia, pasiunea și aventurile, uneori și scenele de groază, cu lumea minunată a tinerilor care descoperă cum trebuie trăită viața cât mai frumos și cât mai simplu.

Cuprins 1 Sub soarele nopții – Midnight Sun, 2018

2 Copiii din Windermere – The Windermere Children, 2020

3 Iubesc pe cine nu trebuie – She’s the Man, 2006

4 Vinerea trăznită – Freaky Friday, 2003

5 Sub aceeași stea – The Fault in Our Stars, 2014

6 Regii verii – The Kings of Summer, 2013

7 Detașați – Disconnect, 2012

8 Răzbunare în pijamale – Sleepover, 2004

9 Examen de (i)maturitate – Booksmart, 2018

10 Liceul muzical – High School Musical, 2006

11 Shazam, 2019

12 Tuturor băieților pe care i-am iubit – To All The Boys I’ve Loved Before, 2018

13 O cenușăreasă modernă – A Cinderella Story, 2004

14 Prințesa îndărătnică – A Princess Diaries, 2001

15 Azi, 13, mâine 30 – 13 going on 30, 2004

16 Jocurile foamei – Hunger Games, 2012

Sub soarele nopții – Midnight Sun, 2018

Filmul urmăște destinul dramatic al unei fete care suferă de o boală rară: nu poate sta în lumina soarelui, fără să își pună în pericol sănătatea și viața. Ea trăiește noaptea, iar ziua stă închisă în casă și viața ei devine din ce în ce mai dificilă și tristă… până când se îndrăgostește de un adolescent din vecini care, la rândul lui, se îndrăgostește de ea. În film joacă Bella Thorne și Patrick Schwarzenegger.

Copiii din Windermere – The Windermere Children, 2020

The Windermere Children urmărește povestea înfricoșătoare și emoționantă a copiilor Holocaustului care au fost reabilitați în Marea Britanie după cel de-al Doilea Război Mondial.

Bazat pe experiența tinerilor supraviețuitori ai Holocaustului, filmul urmărește tinerii evrei orfani și personalul unei tabere din Troutbeck Bridge, de lângă Lacul Windermere, Anglia, unde supraviețuitorii au fost ajutați să se reabiliteze, să-și reconstruiască viața și să se integreze în societatea britanică. Interviurile supraviețuitorilor includ relatări personale extraordinare atât despre experiențele lor de război, separarea de familie, și ororile pe care le-au trăit, cât și despre viața lor de după aceea.

Iubesc pe cine nu trebuie – She’s the Man, 2006

Lui Duke îi place de Olivia căreia îi place de Sebastian, care de fapt este Viola al cărei frate este iubitul lui Monique, așa că o urăște pe Olivia care e prietena lui Duke ca să-l facă gelos pe Sebastian, care de fapt e Viola… Iar toate aceste încurcături pleacă de la fratele geamăn al Violei care pleacă la Londra și pe care sora lui încearcă să îl acopere la școală.

Vinerea trăznită – Freaky Friday, 2003

Dr. Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) și fiica ei de 15 ani, Anna (Linsay Lohan) nu se înțeleg deloc. Nu au aceleași gusturi nici pentru haine, nici pentru pieptănături, nu le place aceeași muzică și desigur, au preferințe deosebite în ce privește bărbații. Într-o seară de joi, neînțelegerile lor se amplifică. Anna ia foc pentru că mama ei nu-i înțelege aspirațiile muzicale, iar Tess, o văduvă pe cale de a se recăsători, nu înțelege de ce Anna nu-i dă pace logodnicului ei (Mark Harmon). Pe nepregătite, totul ia o întorsătură amețitoare, din cauza a două plăcinte cu răvașe identice. În dimineața următoare, acea zi bizară de vineri, Tess se trezește în trupul Annei, iar adolescenta în trupul mamei sale. Deși se cunosc de o viață, cele două descoperă că este tare greu să trăiești în locul altuia.

Sub aceeași stea – The Fault in Our Stars, 2014

Deși un medicament miraculos i-a prelungit viața, Hazel Grace Lancaster, în vârstă de 16 ani, are impresia că de când se știe a fost „în fază terminală”. Însă atunci când fermecătorul Augustus Waters, suferind și el de aceeași boală cumplită, apare la întâlnirile unui grup de suport unde merge Hazel, povestea fetei va fi complet rescrisă. Spirite înrudite, împărțind același farmec și același simț al umorului, Hazel și Gus încep o cursă contra-cronometru în care învață ce înseamnă să iubești.

Regii verii – The Kings of Summer, 2013

După moartea mamei sale, tânărul Joe Toy nu are deloc cea mai bună relație cu tatăl său. Sătul de conflictele domestice nesfârșite, găsește o cale de evadare: va fugi de acasă și își va construi o casă în pădure. Nu îi este greu să îl coopteze și pe Patrick, cel mai bun prieten al său, care se află într-o situație similară – părinții săi îl sufocă. Însoțiți de Biaggio – o prezență excentrică, care apare pur și simplu – băieții își clădesc o casă numai a lor, apoi părăsesc confortul vieții anterioare pentru a trăi în pădure pe cont propriu. În armonia naturii, cei trei se descoperă pe ei înșiși și devin tot mai apropiați.

Detașați – Disconnect, 2012

Filmul următește 3 destine, 3 personaje care se confrunta cu probleme extrem de actuale: singurătatea, izolarea, lipsa de comunicare, lupta pentru carieră și bani… La toate acestea, se pare că rețelele de socializare ar oferi o soluție, dar în spatele lor se ascund alte pericole. Prin problemele acute pe care le tratează, este unul dintre cele mai bune filme pentru adolescenți cu un mesaj puternic.

Răzbunare în pijamale – Sleepover, 2004

În vara de dinaintea primului lor an la liceu, Julie organizeaza o petrecere in pijamale cu cele mai bune prietene ale ei: Hannah, Nancy si Farrah. In trei, ele ajung sa traiasca aventura vietilor lor. In incercarea de a scapa o data pentru totdeauna de reputatiile lor ingrozitoare, Julie si prietenele ei isi petrec noaptea sapandu-si rivalele lor mai populare. Furatul masinii lui tati, furisatul prin cluburi, eforturile de a o evita pe mama lui Julie, si chiar un prim sarut – orice este posibil in noaptea petrecuta la Julie.

Examen de (i)maturitate – Booksmart, 2018

În ajunul absolvirii liceului, două eleve eminente și foarte bune prietene își dau seama că ar fi trebuit să învețe mai puțin și să petreacă mai mult. Hotărâte să nu fie mai prejos decât colegii lor, fetele încearcă să facă patru ani de distracție într-o singură noapte.

Liceul muzical – High School Musical, 2006

Troy, îndrăgitul căpitan al echipei de baschet, și Gabriella, frumoasa și inteligenta membră a clubului academic, incalcă toate regulile societății din Liceul East când dau în secret o probă pentru rolurile principale din spectacolul muzical al școlii. Cei doi ajung până la stele și încearcă să își îndeplinească visurile, iar pe parcurs toată lumea învață mai multe despre acceptare, munca în echipă și arta de a fi tu însuți.

Shazam, 2019

Toți avem puteri nebănuite de supererou… e nevoie doar de puțină magie ca să le scoatem la suprafață. Billy Batson, de exemplu, nu trebuie decât să spună „SHAZAM!” astfel încât, dintr-un adolescent isteț de 14 ani să devină un ditamai supereroul, grație atingerii magice a unui vrăjitor.

Tuturor băieților pe care i-am iubit – To All The Boys I’ve Loved Before, 2018

Lara este la liceu și, într-o zi, începe să scrie scrisori către toți băieții de care se îndrăgostise, scrisori care nu aveau să fie niciodată expediate… sau cel puțin așa speră ea. Pentru că scrisorile încep să circule…

O cenușăreasă modernă – A Cinderella Story, 2004

Drăguța, dar tocilara liceeană Samantha Montgomery (Hilary Duff), e pur și simplu dărâmată de moartea prematură a tatălui sau, tragedie care o lasă singură cu Fiona, ticăloasa ei mamă vitregă (Jennifer Coolildge). Fiona o forțează să facă cele mai murdare treburi din casă. Nici școala nu-i oferă vreo consolare, mai ales când Shelby e prin preajmă: răsfățată, bogată și foarte populară, Shelby o tratează pe Samantha aproape la fel de rău ca Fiona. Viața Samanthei e irevocabil schimbată, totuși, de două evenimente: o modificare de look de proporții epice și o neașteptată corespondența electronică pe care o întreține cu un tânăr misterios.

Prințesa îndărătnică – A Princess Diaries, 2001

Timida adolescentã Mia Thermopolis (ANNE HATHAWAY) din San Francisco este aruncatã într-o altã lume când, din senin, primeste vestea incredibilã cã este o printesã adevãratã. Ca mostenitoare a tronului Genoviei, un mic principat european, Mia porneste într-o aventurã comicã, când bunica ei, o persoanã strictã si formidabilã, regina Clarisse Renaldi (JULIE ANDREWS), începe sã îi dea „lectiile de printesã”.

Cele douã conflicte – Mia nu are nici o intentie sã-si pãrãseascã modul ei normal de viatã pentru a deveni conducãtoarea unei tãri îndepãrtate, în timp ce Regina Clarisse afirmã cu insistentã cã aceasta este datoria ei. Clarise este gata sã facã orice pentru ca ea sã-si ia locul ce i se cuvine în rândul succesiunii regale. Acum, sovãielnica printesã trebuie sã ia cea mai importantã decizie din viata ei – dacã sã rãmânã cu familia ei – sau sã lase totul în spate si sã accepte responsabilitãtile regale ce decurg din a fi Printesa Genoviei.

Azi, 13, mâine 30 – 13 going on 30, 2004

Singură în toaletă, Jenna care are 13 ani rostește o dorință din suflet. Dacă ar fi o persoană matură, ar avea viața pe care și-a dorit-o întotdeauna. În mod miraculos, dorința i se îndeplinește. A doua zi, când Jenna iese din toaletă, suntem în anul 2004, iar Jenna are 30 de ani. Mai mult, este o femeie superbă și de succes (Jennifer Garner) cu o slujbă foarte bună și cu un apartament incredibil pe Fifth Avenue. În sfârșit, are succes și este celebră.

Singurul impediment? Nu are nici cea mai mică idee cum a ajuns acolo. este unul dintre cele mai frumoase filme pentru adolescenți, care arată cum poate fi înțeleasă mai bine perioada lor de tranziție către maturitate.

Jocurile foamei – Hunger Games, 2012

Într-un viitor postapocaliptic, peste ruinele unui continent cunoscut odată ca America de Nord se întinde națiunea Panem. Ca simbol al puterii Capitoliului asupra celor douăsprezece districte conduse cu o mână de fier, în fiecare an este organizat un concurs sadic și sângeros – Jocurile Foamei. Douăzeci și patru de adolescenți sunt răpiți de lângă familiile lor și aruncați în luptă pe viață și pe moarte, televizată și urmărită cu frenezie. Doar unul dintre ei se va întoarce acasă faimos, bogat și… viu.