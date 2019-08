Cei mai tari artiști ai anilor 90’ vin la WE LOVE RETRO București!

We Love Retro, cel mai mare retro party din România, revine la București, pe 7 Septembrie 2019, într-o nouă locație: Romexpo, Parcarea B.

Iubitorii muzicii retro pot cumpăra bilete începând cu 100 lei+taxe pentru We Love Retro București. Biletele pot fi achiziționate online de pe https://weloveretro.ro/bucuresti/, enterix.ro, myticket.ro sau de la OMV, Cărturești, Diverta, Carefour, Telekom, Humanitas, Vodafone.

We Love Retro a devenit unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din România. Acesta surprinde de fiecare dată prin line-up-ul diversificat și prin producția care reaprinde nostalgia iubitorilor de muzică retro.

Ediția a 7-a aduce pe scenă cei mai iubiți artiștii ai anilor 90’, care au revoluționat scena retro: Coolio, Nana, East 17, No Mercy, Rednex, E-Rotic și Dj Quicksilver.

Coolio a acaparat la începutul anilor 90 scena Rap și a cucerit-o cu succesul imens al piesei Gangsta Paradise, piesă care s-a vândut în 6 milioane de copii și a ajuns numărul 1 în Billboard în 1995.

Nana, celebrul rapper cu milioane de discuri vândute în întreaga lume și cunoscut pentru hit-urile Lonely, He’s comin, Remember the time și Free vine la București unde va cânta live pentru publicul retro de toate vârstele.

Rednex, grupul de artiști suedezi cunoscuți pentru piesa Cotton Eye Joe pregătește pentru We Love Retro București un show incendiar, gata să te țină în priză până la răsărit!

East 17 erau băieţii un pic mai cool şi mai răi decât adoraţii tuturor fetelor. Grupul a avut un mare success între anii 1991 şi 1999 şi a vândut 18 milioane de albume în toată lumea. Piese precum House of love, West End Girls, Let it rain, Stay Another Day, Hold My Body Tight au făcut ravagii printre adolescenţii acelor vremuri şi nu numai.

No Mercy aduce la București alături de We Love Retro hit-urile Where do you go, My Promise și Please Don’t Go! Solistul trupei a declarat în repetate rânduri că iubește România și abia așteaptă să ne încânte cu cele mai memorabile ritmuri!

E-rotic este un duo cunoscut în Europa datorită pieselor Max, don’t have sex with your ex, Fred come to bed, Who wants to live forever și Love Message. Mixul lor spectaculos între stilul pop și dance va putea fi auzit la We Love Retro București.

Dj Quicksilver, unul dintre cei mai renumiți dj-i ai anilor 90, cunoscut pentru piesele Bellissima, Heart of Asia, Planet Love și Free te așteaptă pe 7 septembrie la We Love Retro București.

Ia-ți ACUM bilet pentru We Love Retro Bucuresti și hai să-i vezi live pe cei mai tari artiști ai anilor 90′!

Biletele pot fi achiziționate online de pe https://weloveretro.ro/bucuresti/ , enterix.ro, myticket.ro

Eveniment organizat de Spotlights – Events Creator.

Parteneri: Ursus Retro, Europa FM, Avantaje, Unica.

