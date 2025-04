Cea mai spectaculoasă colaborare a momentului – Babasha și INNA lansează “Echo”

Babasha, noua senzație a industriei muzicale din România, colaborează cu nimeni alta decât INNA, iar piesa promite să cucerească instant pe oricine!

“Echo” e despre suflet – sufletul care iubește, care strigă, care răsună. E despre ecoul emoțiilor care nu se sting și despre vocea artistului care vine dintr-un loc profund. Versurile și interpretarea celor doi nu pot veni decât de acolo – din adevăr.

Apăsați play cu încredere și lăsați-vă duși de val. Vă promitem: nu veți fi dezamăgiți. Enjoy! Piesa a fost scrisă de Babasha și INNA și produsă de Alex Cotoi.

,,Am avut onoarea și plăcerea de a colabora cu o artistă incredibilă, INNA. Este o colaborare care m-a inspirat enorm și care m-a învățat multe despre cum muzica poate să unească și să inspire.

INNA este o legendă a muzicii din România, iar să lucrez alături de ea a fost o experiență incredibilă. Piesa pe care am realizat-o împreună este rezultatul unei chimii muzicale naturale între noi și abia aștept să o ascultați! Această colaborare aduce o fuziune între 2 lumi total diferite; a mea și respectiv a INNEI, iar rezultatul final este ceva cu adevărat special.

Muzica noastră are puterea de a aduce oamenii împreună, iar acest proiect este un exemplu clar al acestui lucru. Vreau să îi mulțumesc INNEI pentru tot ce am învățat de la ea și pentru că a fost deschisă la această colaborare. Abia aștept să vă împărtășim acest proiect și să simțiți aceleași emoții pe care le-am trăit noi când am creat acest cântec!” ne spune Babasha.

“Echo” face parte din albumul „ATIPIC”, care se lansează oficial pe 25 aprilie. Cu o zi înainte, pe 24 aprilie, Babasha își prezintă în premieră primul album, într-un concert special la Berăria H. Va urca pe scenă cu multă energie, emoție și un sound fresh, care promite să ridice publicul în picioare.

„ATIPIC” e un mix de vibe-uri autentice și surprize muzicale, iar show-ul de lansare va fi ocazia perfectă să-l descoperi live, într-o atmosferă electrizantă. Biletele pot fi achiziționate aici.

Babasha aduce o energie proaspătă pe scena muzicală din România. Cu o prezență carismatică și o voce plină de emoție, el a devenit un nume de referință, captivând publicul prin îmbinarea unică dintre elemente tradiționale și influențe moderne.

Muzica lui este o celebrare a vieții, a iubirii și a sentimentelor autentice, rezonând cu fanii de toate vârstele. Prin vocea sa puternică și interpretările sale pline de pasiune, Babasha depășește granițele muzicale și redefinește imaginea artistului modern din România. Cu fiecare spectacol, el transformă scena într-o experiență intensă, unde muzica devine un limbaj universal, fără bariere.

Hituri precum „Păi Naa”, „Amo Amo”, ,,Baklava” și multe altele l-au consacrat drept unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului. Dedicarea sa față de muzică și legătura profundă cu fanii l-au transformat într-un nume de top în industria muzicală românească.

Cu un repertoriu de succes și o comunitate de susținători loiali, Babasha continuă să inspire și să electrizeze publicul prin spectacolele sale pline de energie și emoție.

Recunoscută la nivel internațional, INNA este una dintre cele mai de succes artiste EDM, cu peste 10 miliarde de stream-uri și vizualizări, mai mult de 8 milioane de abonați pe YouTube și peste 9 milioane de ascultători lunari pe Spotify. O prezență dominantă pe scena muzicii dance, INNA a cucerit topurile cu hituri precum “Hot” – care a ajuns în clasamentele Billboard – “Sun Is Up” și “Déjà Vu”, reușind să cucerească publicul din întreaga lume cu fiecare lansare.

O adevărată deschizătoare de drumuri, INNA este prima artistă din Europa Centrală și de Est care a colaborat cu Spotify Singles, alăturându-se unor nume mari precum Coldplay și Zara Larsson. De asemenea, a intrat în istorie ca fiind cea mai ascultată artistă în programul Spotify EQUAL, depășind legende precum Alicia Keys, Jessie Ware, Shania Twain, P!nk și Raye. Cea mai recentă lansare a artistei, colaborarea cu Sean Paul pentru “Let It Talk To Me”, se aude pe radiouri din Franța, Germania, Spania, Polonia, Maroc și Belgia. Piesa este în topuri internaționale, fiind inclusă în Top 100 în Croația, Polonia, Turcia, Bulgaria, iar pe YouTube a ajuns pe locul 1 în Austria și locul 8 în Elveția.

