Ce obiecte ciudate au cerut artiștii anul acesta la Untold și Neversea. Timmy Trumpet a vrut un mijloc de transport… neașteptat

Trumpet, australian la origini, este frumosul nebun al sound-ului big-room; e tipul care genereaza delir in mainstage cu o combinatie de progressive house dinamic si instrumentul pe care-l foloseste, trompeta, la care canta de la varsta de 4 ani.

A intrat la Conservator in Sydney, dar a fost exmatriculat pentru o farsa (Pe cine mira?). A continuat studiile la o scoala publica si si-a descoperit interesul pentru muzica dance. E un tip cu o energie ireala si de aceea a tot experimentat, pana in 2001 cand a descoperit combinatia ideala: DJ-ing-ul si trompeta.

Din acest punct devine favoritul cluburilor din Ibiza pana in Londra si lanseaza piese care au intrat in TOP 10 Aria Club Chart.

Cand ajunge in mainstage-ul marilor festivaluri se simte cel mai bine, asa a fost si la editia aniversara UNTOLD; Timmy Trumpet e frumos de nebun pe scena si inainte de a intra pe scena. Dar, ca de fiecare data, surprinde pe toată lumea.

Inainte de a urca pe scena principala a cerut sa se plimbe cu un carucior de supermarket, cu un pahar de sampanie in mana, cu oameni pregatiti sa preia paharul in momentul in care apareau obstacole… cerere firesca pentru tipul care si-a spart in cap o sticla de vodka facuta din zahar, nu-i asa?

Altfel, recent, Timmy Trumpet si bunul sau prieten Steve Aoki au lansat cea mai asteptata colaborare din aceasta vara: „HAVA”, piesa care a fost highlight in set-urile celor doi, atat la Neversea cat si in mainstage-ul Untold 2019.

