ANA PAL, new entry în industria muzicală

„Cad în gol“ este piesa pe care Ana Pal lansat-o recent. Piesa este produsă de Shift și Music Mob și cântată alături de Horace:



Cine este Ana Pal?

S-a născut în Deva, unde a început să cânte încă de mică, susținută de părinți și îndrumată către Liceul de Arte Sigismund Todut. A studiat pianul, canto și jazz, acumulând, astfel, 12 ani de studiu muzical. A participat la numeroase concursuri și evenimente ca pregătire pentru admiterea la Conservator.



„Sunt o fire goofy, care acum se inspiră din absolut orice ține de artă, iar artiștii cu care am crescut mi-au format această viziune.

Mama mea a fost prima sursă de inspirație, ea m-a introdus într-o sferă muzicală diferită de cea pe care o vedeam în jurul meu, predominant internațională ascultând artiști R&B sau soul-pop, precum precum Etta James, Michael Jackson, Erykah Badu.

Am combinat toată această pasiune, am adăugat influențele proprii, mi-am îmbunătățit imaginația și astfel mi-am dezvoltat și dorința de a scrie. Stilul meu are influențe plecate de la artiști precum Danileigh, Kehlani, Jhene Aiko sau Rihanna“.

ANA PAL poate fi urmărită pe pagina ei de Instagram: https://www.instagram.com/iamanapal/

