La numai 17 ani a lansat trei piese care se aud pe radio și au succes și pe platformele digitale („Cronic“ – feat. DJ Project, „Pentru tine“ și „Infinity“ – feat. Mindblow), dar și-a construit și o comunitate foarte frumoasă în online, unde este extrem de activă, iar urmăritorii ei sunt primii care află noutățile artistei.

Cu toate că se consideră un copil al muzicii și toate visurile ei sunt legate de muzică, Alexia a iubit întotdeauna și animalele, iar perioada aceasta a reprezentat contextul potrivit pentru ea să adopte două pisicuțe, Miți și Luna, care i-au schimbat viața și au devenit rapid cele mai bune prietene ale ei.

„Dintotdeauna am iubit animalele, așa am fost educată, să iubesc și să apreciez tot ce mă înconjoară. Așa că, am ajuns să avem două suflețele care ne-au schimbat radical viața, mie și familiei mele, în cel mai frumos mod posibil. Într-o zi, mama m-a întrebat dacă aș vrea să avem o pisicuță, n-am stat prea mult pe gânduri, mai ales că a fost un șoc pentru mine să vină o astfel de întrebare din partea mamei. La scurt timp, ni s-a alăturat în casă un nou membru blănos, Miți. Luna este recent apărută în familie, bineînțeles că tot mama a văzut-o în parcare, plouată și flămândă. Am decis împreună că Miți avea nevoie de un prieten de joacă“, spune Alexia.

Contextul actual și ultimele luni au adus schimbări majore, însă Alexia și-a dorit mereu să vadă partea plină a paharului, iar faptul că această perioadă i-a adus doi prieteni la care nici nu îndrăznea să se gândească este un lucru minunat pentru ea.

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

„Niciodată nu mi-am imaginat cât de mult îți poate schimba viața un animăluț, cât de multe lucruri poți învăța de la el. Mereu am spus că încerc să văd partea plină a paharului, așa că dacă ar fi să extrag un lucru cu adevărat minunat din această pandemie, ar fi faptul că lumea a început să adopte animale, să salveze și să ajute cât mai multe animăluțe. Îndemn cât mai multă lume să ajute, să facă bine atât cât îi stă în putință“, a completat Alexia.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro