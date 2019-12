7 Klase a câștigat trofeul „Best Project – cea mai buna trupă” la Moldova Music Awards 2019!

Trupa 7 Klase a castigat Trofeul Best Project 2019 – cea mai bună trupă la Moldova Music Awards, cea mai importantă gală din industria muzicală din Republica Moldova care a avut loc la Sala Palatului din Chișinău în prezența invitaților speciali, a unui public numeros și a juriului de specialitate.

Performanța la această gaăa a trupei 7 Klase, fondată în 2017 cu misiunea de a face muzică urbană cu instrumente clasice, este cu atât mai mare cu cât anul trecut în cadrul aceluiasi eveniment a cîștigat premiul pentru cel mai bun debut.

„După ce anul trecut am tot adunat, cam de peste tot, de la toate galele de premiere, din Chișinău , nu credeam în faptul că atât de repede vom pune mâna pe trofeul de . Lupta muzicală a fost dificilă, am concurat cu trupe și nume grele precum Mark Stam, Nicoleta Nucă, Dara, Irina Rimes, Guz, SunStrokProject, Valy Boghean, DoReDos care anii precedenți au reprezentat Republica Moldova pe cele mai prestigioase scene internaționale. Se vede însă că perseverența și ambiția noastră au fost observate și apreciate, altfel nu înregistrăm o popularitate atât de mare pe segmentul offline, dar și pe radio și tv“, a declarat cu mândrie Cătălin, vocalistul trupei 7 Klase care are în componența 5 membri, toți studenți la Conservator.

,,Plec din Chișinău” – https://www.youtube.com/watch?v=SX3i6pG5_oU, cea mai recentă piesa semnată 7 Klase și produsă de HaHaHa Production, a devenit hit în Moldova și România în doar 3 luni de la lansare.

„Eu am crezut în ei incă de la prima noastra întâlnire, iar HaHaHa Production îi încurajează și contribuie la toate proiectele lor creative. Bucuria cu care ei compun și cântă o muzica actuală și super cool folosindu-se de instrumente clasice în locuri dintre cele mai neconvenționale este unică și molipsitoare. După ce au cucerit atât de repede Moldova, sunt convins ca vor avea un viitor internațional”, declară Smiley care pariază pe ei pe piața muzicală.

Smiley i-a invitat pe baietii de la 7 Klase sa cante in deschiderea concertelor sale din cadrul celui mai mare turneu al unui artist roman, @Smiley_Omul, din 10 decembrie, de la Bacău, 11 decembrie, Botoșani și 12 decembrie, din Iași. Biletele pentru concertele din cadrul turneului @Smiley_Omul se mai găsesc încă online aici: https://bilete.smiley.ro/.

