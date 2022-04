Vladimir Putin susține că armata rusă a preluat controlul în Mariupol: „Sfârşitul activităţii de eliberare a Mariupolului este un succes”

Vladimir Putin, președintele Rusiei, susține că armata sa a preluat controlul asupra orașului Mariupol, din sud-estul Ucrainei. Acesta a anulat ordinul de asalt asupra uzinei Azovstal, dar le-a cerut soldaților ruși să blocheze zona.

Vladimir Putin a declarat că acțiunea de eliberare a Mariupolului s-a încheiat cu succes. Într-o discuție cu Serghei Şoigu, ministrului rus al Apărării, care a fost transmisă și de administrația de la Kremlin, președintele rus a precizat că anulează ordinul de asalt asupra combinatului Azovstal, unde se ascund apărătorii ucraineni ai Mariupolului, împreună cu sute de civili. În schimb, le-a ordonat soldaților săi să mențină blocada.

Totodată, președintele rus a menționat că soldații ucraineni care depun armele au garanția că nu vor fi omorâți.

At the Kremlin, Putin meets with Defense Minister Shoigu, who says that Mariupol is now “liberated” except for the 2,000+ “nationalists” holed up at the Azovstal iron and steel works. https://t.co/x90qO1mSgl pic.twitter.com/NaV8JCQVib

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 21, 2022