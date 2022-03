Vladimir Putin, apariție surprinzătoare la un concert în Moscova. Peste 100.000 de oameni au sărbătorit anexarea Crimeei

Vladimir Putin și-a făcut apariția la un eveniment organizat vineri, 18 martie, pentru a sărbători 8 ani de la anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia. La concertul de pe stadionul Lujniki, din Moscova, au fost prezenți peste 100.000 de oameni.

Evenimentul la care ar fi fost prezent și președintele Vladimir Putin s-a desfășurat sub genericul „Pentru o lume fără nazism, pentru Rusia”. Pe stadion s-ar fi aflat în jur de 100.000 de oameni, dar și în jurul ar fi fost alți 100.000, potrivit agențiilor de presă din Rusia, citate de Libertatea.

Stadionul a fost plin de steaguri naționale, iar oamenii au scandat numele președintelui rus Vladimir Putin, care și-a făcut apariția după spectacolul grupului Liube.

Liderul de la Kremlin le-a spus celor prezenți că „stoparea genocidului populației din Donbas este principalul obiectiv al operațiunii militare speciale ruse din Ucraina”. Acesta a susținut că „împotriva locuitorilor din Donbas care nu au fost de acord cu lovitura de stat din 2014 au fost organizate operațiuni militare punitive”.

La eveniment ar fi participat și cântărețul Oleg Gazmanov, care ar fi cântat „Made in the U.S.S.R”, o piesă de propagandă care a început cu versurile „Ucraina și Crimeea, Belarus și Moldova, asta este țara mea (…) Kazahstan și Caucasus, și țările baltice de asemenea”, potrivit Mediafax.

Reporterii străini aflați la Moscova susțin că mulți dintre spectatori au fost de fapt angajați ai statului și studenți care au fost duși la stadion cu autobuzele și trenurile. Sunt zvonuri că aceștia ar fi fost plătiți. Pe alții i-ar fi luat cu forța de pe stradă.

Într-un clip video proiectat la stadion steagurile ucrainene sunt aruncate pe jos. Prezentatorii evenimentului, jurnaliștii Dmitri Guberniev și Maria Sittel, au purtat geci inscripționate pe piept litera Z, simbol al invaziei ruse în Ucraina.

Moscow’s Luzhniki stadium, which hosted the World Cup final in 2018, is packed out for a pro-war rally on the anniversary of Russia’s Crimea annexation.

Lots of reports of state employees being bussed in. They’re watching a video with Ukrainian flags being thrown to the ground pic.twitter.com/fIKEzD5WnV

— max seddon (@maxseddon) March 18, 2022