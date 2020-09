“The sophisticated picnic” la Palatul Primăverii, o soluție inovatoare de going out rafinat în pandemie

Sâmbătă, 5 septembrie, poți ieși la iarbă verde, pe peluza Palatului Primăverii. Bucură-te de o experiență în aer liber, cu muzică și mâncare bună, chiar și în pandemie.

Organizatorul de petreceri premium, the date., te invită la „the sophisticated picnic”, un eveniment în aer liber care își propune să mixeze simultan outdoor performance muzical și gastronomie. Acesta va avea loc în grădina Palatului Primăverii din București.

Picnicul începe la ora 16.00 și a fost creat în jurul normelor actuale de distanțare dorind să ofere o experiență socială și de entertainment atât de dorită în contextul restrângerii posibilităților uzuale de going out.

Invitați speciali vor fi artiștii de la Soundopamine care vor realiza un duo live act muzical ce combina acorduri calde micro cosmice cu sunete din lumea reală. Muzica lui Chris și a Natashaei va aduce evenimentului un mood de everyday paradise. În restul timpului, fondul muzical al picnicului va fi asigurat de DJ Andrew Dum care are pregătit chiar și un moment inedit de “Dance on your blanket”.

Organizatorii pun la dispoziție pături și coșuri de picnic care la finalul evenimentului pot fi păstrate ca amintire. Coșurile vor conține preparate gastronomice și băuturi răcoritoare sau alcoolice în funcție de alegerea fiecăruia: brânzeturi, salamuri, baghete de pâine, dulciuri, Prosecco, șampanie, alcool tare premium, cocktail-uri „do it yourself” marca the date., apă sau băuturi răcoritoare.

Cei care își doresc să vină la picnic o pot face în grupuri de două sau patru persoane cu posibilitatea de a se așeza ulterior și în grupuri de câte șase, doar în cazul în care sunt din aceeași familie.

Accesul la „the sophisticated picnic” se face doar cu rezervare prealabilă într-un număr limitat de persoane pentru a respecta normele actuale de igienă și distanțare socială.

Dress code recomandat: all white.

Sursă foto: Shutterstock

