Smiley face sold-out la Bucuresti: „A fost cel mai frumos schimb de energie”

Smiley face sold-out si la Bucuresti, la Sala Polivalenta cu concertul din 21 decembrie, din cadrul turneului @Smiley_Omul, cel mai mare turneu national sustinut de un artist roman. Organizatorii turneului anunta ca la spectacolul din 21 decembrie, biletele de la toate categoriile sunt epuizate si ca bilete disponibile se mai gasesc doar la cel de-al doilea concert de la Bucuresti, din 22 decembrie, tot la Sala Polivalenta.

Pana sa ajunga cu concertul la Bucuresti, turneul @Smiley_Omul a fost un adevarat maraton, cu un bilant care depaseste toate recordurile de pe piata concertistica din Romania: sase saptamani de turneu, 14 orase, peste 5500 de km parcursi, peste 20 tone de aparatura tehnica folosita la fiecare concert, peste 50 de ore de muzica live, zeci de mii de fotografii si imbratisari cu Smiley la finalul concertelor, 35 000 de spectatori, aproximativ 200 de oameni implicati in organizare.

„@Smiley_Omul a fost un turneu cat o viata de om si nu ma refer la cifre si bilanturi, ci la emotiile traite si simtite de mine in cel mai mare turneu pe care l-am facut eu pana acum. A fost cel mai frumos schimb de energie cu putinta la fiecare concert, miile de maini ridicate, refrenele cantate impreuna, imbratisarile copiilor de la finalul concertelor, bucuria transferata de la fiecare om in parte catre mine ma fac sa fiu recunoscator si coplesit. Mi-am dorit sa fac un turneu despre om, cu toate emotiile, etapele, dar si imperfectiunile sale, mi-am dorit sa construiesc un show actual, complet, in care muzica, tehnologia, set-up-ul impresionant al scenei sa se impleteasca perfect cu sensibilitatea din fiecare dintre noi si am primit in schimb enorm. Multumesc fiecarui om care a ales sa traiasca alaturi de mine povestea @Smiley_Omul.”, a declarat emotionat Smiley pregatit sa sustina ultimele acte din maratonul sau concertistic din 2019.

Sursă foto: Arhivă Unica

