Moartea marelui prozator român Marin Preda a fost și, probabil, va rămâne învăluită în mister pentru totdeauna. Cu 40 de ani în urmă, pe 16 mai 1980, marele prozator, eseist și traducător Marin Preda ne părăsea pentru totdeauna. Dispariția sa fulgerătoare a zguduit întreaga lume.

Marin Preda, născut pe 5 august 1922 în comuna Siliștea Gumești, județul Teleorman, într-o familie numeroasă și modestă, a fost unul dintre cei mai mari și importanți scriitori din literatura română. A debutat cu proza scurtă în revista „Timpul”, în anul 1941. În 1952 devine redactor la revista „Viața Românească”. În anul 1954 publică opera sa de referință „Moromeții”, roman pentru care primește, doi ani mai târziu ‘Premiul de Stat’. În 1970 devine directorul editurii „Cartea Românească”, pe care o va conduce până la moartea sa fulgerătoare.

Printre cele mai importante opere literare ale lui Marin Preda se numără romanele „Moromeții”, „Cel mai iubit dintre pământeni”, „Delirul”, „Viața ca o pradă”, „Marele singuratic” și „Imposibila întoarcere”.

Cu prilejul comemorării celor 40 de ani care au trecut de la moartea sa, Alexandru Preda (49 de ani), fiul cel mic al prozatorului, i-a scris o scrisoare emoționantă tatălui său:

„Dragă tată,

Au trecut 40 de ani de când ai plecat şi am atâtea lucruri să-ţi spun… S-au întâmplat aşa de multe lucruri în viaţa noastră pământească, am crescut mare, am o familie şi ţi-am făcut un nepot care îţi seamănă. Ţi-ar fi plăcut de el. Să știi că a moștenit mersul tău cu mâinile la spate!

Mi-aș fi dorit să stăm de vorbă, să îţi povestesc despre viaţa mea, să îţi spun ce am mai făcut în tot acest timp, să îţi spun ce mi-a ieşit bine, unde am greşit şi să te întreb ce să fac când mă poticnesc. Încerc să scot din cărţile tale sfaturile pe care mi le-ai fi dat şi crede-mă că de multe ori reuşesc să te găsesc vorbind cu mine prin paginile romanelor pe care le-ai iubit atât de mult.

Mama, din pacate, nu este prea bine. A ajuns-o bătrâneţea şi trăieşte alături de tine în lumea voastră pe care nu a părăsit-o niciodată. Nicolae este și el la casa lui. Recitesc ce ţi-am scris şi îmi dau seama că oricâte lucruri ţi-aş scrie nu am să reuşesc niciodată să-ţi spun cât îmi este de dor de tine, scump părinte!

Te iubesc mult, mult, de aici dintre pământeni…

Alexandru”