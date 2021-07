Simona Pătruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof, formează un cuplu de nu mai puțin de 15 ani. Dintre aceștia, aproape 13 sunt de căsnicie. Perechea are împreună o fiică, Ingrid, în vârstă de 10 ani.

Rareori apare așa! Cum arată Simona Pătruleasa în costum de baie

Simona, Sabin și Ingrid sunt în prezent în vacanță în Monaco, mai precis în regiunea Monte-Carlo. De acolo, prezentatoarea de televiziune a publicat mai multe fotografii în costum de baie.

Deși are o siluetă de invidiat, Simona rareori publică imagini în costum de baie pe rețelele sociale. „Dacă la 20 de ani neglijam faptul că pielea trebuie protejată, acum am grijă mai mult ca oricând!”, a scris știrista în dreptul uneia dintre fotografii.

Cum se menține Simona Pătruleasa în formă. „Nu fac asta de ieri, de azi”

Invitată în podcastul Vin de-o poveste, găzduit de Radu Țibulcă, Simona a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă. Vedeta TV prezintă jurnalul orei 12:00 de la Kanal D, post de televiziune pentru care lucrează din anul 2009.

„Cât Ingrid este la școală, în acele trei, patru ore, fac și eu ce face orice femeie. Mă îngrijesc, fac sport 45 de minute. Nu mai merg la sală, înainte mergeam. De când cu pandemia am renunțat. Economisesc timp. Fac acasă, am tot ce îmi trebuie, gantere, stepper, bicicletă, am o sală întreagă acasă.

În fiecare zi fac 45 de minute. Știu că sună mult, dar fac 400 de abdomene. Cu pauză, fac serii de 100. Dar nu fac asta de ieri, de azi. Am reușit în timp, am început cu 50. Fac niște lucruri, dar nu exagerate. Fac masaj de două ori pe săptămână, vine cineva acasă. (…)

Sâmbăta, duminica, mergem cu bicicletele, toți trei. Sunt zilele noastre de mers cu bicicletele, 2 ore, cam așa. Înainte încercam să merg mult pe jos, acum nu. Mă relaxez conducând și ascultând muzică. Și am grijă la ce mănânc.

La 20-30 de ani, dacă nu mâncam două zile eram băț, acum, după ce am trecut de 45 de ani, lucrurile nu mai stau așa. Pot să nu mănânc o viață și mă îngraș respirând. Metabolismul se schimbă, dar nu mă plâng. (…) Am ținut o dietă cu prietena mea Sonia.

A funcționat, pentru că mă blocasem undeva, nu reușeam să dau jos câteva kg luate în timp. Îmi plac foarte mult dulciurile, se știe asta. Prefer să renunț la un fel de mâncare senzațional ca să mănânc ceva dulce.

Am reușit să dau acele kg jos și sper să mă mențin așa. Mi-am făcut un program care funcționează foarte bine. De luni până sâmbătă mănânc corect și foarte sănătos, iar duminică îmi fac cadou ceva dulce”, a mărturisit Simona.

