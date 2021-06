Simona Pătruleasa-Ivanof (46 de ani) este o femeie împlinită. Prezentatoarea de televiziune are o carieră de succes și o familie superbă. Simona și soțul ei, Sabin Ivanof, formează un cuplu de nu mai puțin de 15 ani. Dintre aceștia, aproape 13 sunt de căsnicie. Perechea are împreună o fiică, Ingrid, în vârstă de 10 ani.

Invitată în podcastul Vin de-o poveste, găzduit de Radu Țibulcă, Simona a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă. Vedeta TV prezintă jurnalul orei 12:00 de la Kanal D, post de televiziune pentru care lucrează din anul 2009.

Cum se menține Simona Pătruleasa în formă. „Nu fac asta de ieri, de azi”

„Cât Ingrid este la școală, în acele trei, patru ore, fac și eu ce face orice femeie. Mă îngrijesc, fac sport 45 de minute. Nu mai merg la sală, înainte mergeam. De când cu pandemia am renunțat. Economisesc timp. Fac acasă, am tot ce îmi trebuie, gantere, stepper, bicicletă, am o sală întreagă acasă.

În fiecare zi fac 45 de minute. Știu că sună mult, dar fac 400 de abdomene. Cu pauză, fac serii de 100. Dar nu fac asta de ieri, de azi. Am reușit în timp, am început cu 50. Fac niște lucruri, dar nu exagerate. Fac masaj de două ori pe săptămână, vine cineva acasă. (…)

Sâmbăta, duminica, mergem cu bicicletele, toți trei. Sunt zilele noastre de mers cu bicicletele, 2 ore, cam așa. Înainte încercam să merg mult pe jos, acum nu. Mă relaxez conducând și ascultând muzică. Și am grijă la ce mănânc.

La 20-30 de ani, dacă nu mâncam două zile eram băț, acum, după ce am trecut de 45 de ani, lucrurile nu mai stau așa. Pot să nu mănânc o viață și mă îngraș respirând. Metabolismul se schimbă, dar nu mă plâng. (…) Am ținut o dietă cu prietena mea Sonia.

A funcționat, pentru că mă blocasem undeva, nu reușeam să dau jos câteva kg luate în timp. Îmi plac foarte mult dulciurile, se știe asta. Prefer să renunț la un fel de mâncare senzațional ca să mănânc ceva dulce.

Am reușit să dau acele kg jos și sper să mă mențin așa. Mi-am făcut un program care funcționează foarte bine. De luni până sâmbătă mănânc corect și foarte sănătos, iar duminică îmi fac cadou ceva dulce”, a mărturisit Simona.

Cu ce se ocupa Simona Pătruleasa înainte de a deveni prezentatoare TV

Înainte de a deveni prezentatoare TV, Simona Pătruleasa a lucrat ca învățătoare. Simona avea deja 30 de ani când a ajuns în televiziune, dintr-o întâmplare, în urma unui casting la care a ezitat să meargă.

Vedeta și-a început cariera de învățătoare în orașul natal, Râmnicu Vâlcea, și a continuat-o în București. Simona s-a mutat în Capitală când avea doar 21 de ani, iar 9 ani mai târziu debuta în televiziune.

„A fost o întâmplare, nu mi-am dorit, nici nu m-am gândit. Am făcut într-o vară un curs de televiziune, dar l-am făcut așa, ca să-mi umplu timpul într-un mod plăcut. Nu mă gândeam că o să ajung să lucrez în domeniul acesta.

La un moment dat, am aflat de la un prieten că se face un casting la o anumită televiziune. Mi-a luat două săptămâni să mă hotărăsc să mă duc și, după ce m-am dus, cam la două săptămâni m-au chemat. În momentul în care m-am prezentat la casting nu mai lucram în învățământ”, declara Simona în decembrie 2019, pentru Libertatea.

