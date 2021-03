În interviul oferit lui Oprah Winfrey (67 de ani), Meghan Markle (39 de ani) și Prințul Harry (36 de ani) au dezvăluit că fiul lor, Archie Harrison (1 an și 10 luni), nu ar fi primit titlul de prinț din cauza culorii pielii sale.

În cadrul unui eveniment la care a participat alături de soția lui, Ducesa de Cambridge Kate Middleton (38 de ani), Prințului William (38 de ani) i s-a adresat întrebare: „Este familia regală rasistă?”.

Prințul William a răspuns acuzațiilor de rasism făcute de Meghan Markle

La aceasta, viitorul rege al Marii Britanii a răspuns: „Nu suntem chiar deloc o familie rasistă”. Ulterior, întrebat dacă a vorbit cu fratele lui după difuzarea interviului controversat, William a completat: „Nu, încă nu am vorbit cu el, dar o voi face”.

„Cum am mai spus și în trecut, îl iubesc foarte mult pe William. Am trecut prin iad împreună și am împărtășit aceeași experiență, dar mergem în direcții diferite [acum]”, a declarat Harry în interviul difuzat de CBS.

Meghan și Harry au devenit părinții lui Archie în luna mai a anului 2019. Meghan este în prezent însărcinată cu cel de-al doilea copil al cuplului. În timpul interviului, perechea a dezvăluit sexul bebelușului. În vara anului 2020, Meghan a pierdut o sarcină.

„În ultimele luni de sarcină, cam în perioada asta acum doi ani, exista o conversație de genul: «El nu va avea securitate, nu va primi un titlu regal». Plus îngrijorări și conversații referitoare la cât de închisă va fi culoarea pielii lui la naștere”, a spus Meghan.

Harry ar fi avut „câteva conversații” cu membrii familiei sale despre, în cuvintele lui Oprah, „cât de închis la culoare” ar putea fi Archie la naștere. „În mod potențial, și ce ar însemna asta și cum ar arăta”, a mai spus Meghan, fără a dezvălui identitatea respectivelor persoane. „Cred că le-ar face rău”, a specificat.

Totodată, fosta actriță a precizat că ea și Harry nu au avut niciun cuvânt de spus în privința titlului primit de Archie. „Nu este o decizie pe care am fi putut-o lua noi”, a mai spus.

Reacția Reginei Elisabeta a II-a

În numele Reginei Elisabeta a II-a (94 de ani), pe 9 martie 2021, Palatul Buckingham a făcut prima declarație după interviul oferit de Ducii de Sussex. „Întreaga familie este întristată să afle cât de plini de provocări au fost ultimii ani pentru Harry și Meghan”, se arată în declarație.

„Problemele semnalate, în mod particular cele legate de rasism, sunt îngrijorătoare. Deși unele amintiri pot varia, subiectele discutate sunt luate foarte în serios și vor fi abordate de către familie în mod privat. Harry, Meghan și Archie vor fi întotdeauna membrii foarte iubiți ai familiei.”

