Primul film despre coronavirus, intitulat sugestiv „Corona”, va fi lansat în câteva săptămâni. Pelicula, de 63 de minute, spune povestea a șapte persoane blocate într-un lift și haosul creat atunci când cineva strănută și toată lumea realizează că persoana respectivă ar putea avea coronavirus.

„Ideea mi-a venit la începutul lunii ianuarie, când încă mai era cunoscut drept «virusul din China» sau virusul din Wuhan. Mă aflam într-un lift și citeam în ziar despre acest virus. Atunci mi-am zis că trebuie să fac un film într-un lift. Nu ştiam că va căpăta asemenea amploare. Am făcut filmul… Am terminat la mijlocul lui februarie. De Ziua Îndrăgostiţilor am avut ultima filmare. Este mai mult despre xenofobie decât despre virus. Filmul va ajuta publicul să perceapă altfel lumea din jur. Sper că ne va ajuta să fim mai uniţi”, a spus regizorul peliculei, Mostafa Keshvari, pentru BBC.

