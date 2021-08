Cum arată și cu ce se ocupă acum Monica Andrei din trupa Candy. A fost nevoită să renunțe la muzică

Trupa Candy a fost înființată de Laurențiu Duță (45 de ani) în anul 2000. Atunci, din ea făceau parte solistele Claudia Pavel (36 de ani), Giulia Anghelescu (36 de ani) și Elena Vasilache (35 de ani), sub pseudonimul Selena. În 2001, după retragerea Claudiei, Monica Andrei (36 de ani) s-a alăturat formației.

După ce componența trupei a suferit mai multe schimbări, formația s-a destrămat definitiv în anul 2004. Din cauza problemelor financiare, Monica a fost nevoită să renunțe la muzică, iar în prezent are un job de secretară. În decembrie 2020, fostul iubit al Monicăi, impresarul Lucian Ionescu, s-a stins din viață în urma infecției cu COVID-19.

Lucian și Monica s-au despărțit când solista era însărcinată cu fiul lor, Matei. Ulterior, bărbatul s-a căsătorit cu o fostă parteneră, Jeanine Ionescu. „Lucian și Monica au un fiu, pe Matei, care înseamnă dar de la Dumnezeu. Îl iubesc ca pe copilul meu, l-am crescut. Cu Monica am făcut pace de mult timp, este un om tare bun”, mărturisea Jeanine în trecut.

Monica și Jeanine locuiesc în prezent împreună, alături de Matei și de fiica lui Jeanine și a lui Lucian, Alexandra. „Monica și-a găsit recent un loc de muncă, iar eu am rămas acasă, ca să am grijă de fiul ei și al lui Lucian, dar și de fiica mea, Alexandra, care suferă din naștere de o boală autoimună, cântărind doar 40 de kilograme, la 17 ani.

Monica lucrează ca secretară la o firmă, unde primește un salariu de 2.500 de lei. Câștigă cât să trăim de pe o zi pe alta. Banii sunt foarte buni, ne ajung pentru mâncare și pentru utilități, dar pentru ratele la bănci și pentru alte restanțe nu știu de unde vom mai face rost!”, a mai declarat Jeanine în aprilie 2021, pentru Impact.

„Ne este foarte greu. Nu am pensie de urmaș, căci Lucian nu era pensionar. Firma de impresariat este pe minus de anul trecut. Am absolvit Facultatea de Filologie, secția Română-Franceză, dar nu pot preda. Nu pot da nici meditații, pentru că nu am lucrat în învățământ.

Am casă, firmă și mașină luate în rate. Ajung, în total, lunar, la aproape 5.500 de lei. De unde să iau acești bani? Importantă este casa, am rată de 1.700 de lei lunar, încă 30 de ani. Încercăm să amânăm câteva rate, dar nu am găsit înțelegere la bănci. În plus, ne-a venit și o plată la lumină de 4.000 de lei, nu știu de unde este atât de mare. Este peste puterile noastre totul”, a mai spus Jeanine pentru aceeași sursă.

În 2016, Monica a participat la Vocea României, însă nu a reușit să ajungă în etapele finale ale competiției TV.

