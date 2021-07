Ce soție frumoasă are Laurențiu Duță! Cei doi ai împlinit 15 ani de căsnicie

Laurențiu Duță (45 de ani) și soția sa, Ianula (42 de ani) au împlinit pe 23 iulie, 15 ani de căsnicie. Cei doi se cunosc din anul 1993, s-au căsătorit în 2006 și au împreună o fată, Lorena, în vârstă de 14 ani. Soția lui Laurențiu este de profesor de biologie.

Cu prilejul aniversării căsniciei, membrul trupei 3 Sud Est a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare alături de frumoasa sa soție. Postarea lui Laurențiu a strâns peste 82 K de reacții din partea fanilor și a primit o mulțime de felicitări și de mesaje frumoase.

Laurențiu Duță povestea în urmă cu câțiva ani cum a cunoscut-o pe Lorena.

„Prima oară am acompaniat-o cu chitara la serbarea şcolii noastre. Eram clasa a VI-a – a VII-a. Ea era mai mică cu doi ani. Mama ei m-a rugat s-o acompaniez. Apoi ne întâlneam şi o salutam. Nici gând că într-o zi o să fim împreună. Ea, în secret, mă simpatiza, pentru că eu eram un fel de mică vedetă a şcolii. Cântam la chitară şi câştigasem Festivalul Cântarea României. Eram la panoul de onoare al şcolii. Îmi spunea că, din când în când, mai trecea să-mi vadă poza. Mai târziu, ne-am revăzut la un fan club Michael Jackson. M-au atras ochii imediat şi faptul că era retrasă, cuminţică. De atunci, din 1993, am rămas împreună”, a măerturisit Laurenţiu Duţă, pentru Antena Stars.

Foto – Facebook