Finala competiției Miss Univers 2021 a avut loc pe 16 mai 2021, în Florida, SUA. Gala a fost găzduită de Mario Lopez (47 de ani) și de Olivia Culpo (29 de ani), Miss Univers 2012. Show-ul l-a avut invitat special pe artistul Luis Fonsi (43 de ani).

Miss Univers 2021 a fost încoronată. Ce țară a reprezentat câștigătoarea

Locul al doilea a fost ocupat de Julia Gama, Miss Brazilia, locul al treilea de Janick Maceta del Castillo, Miss Peru, iar locul al patrulea de Adline Castelino, Miss India.

Andrea Meza, Miss Mexico, a fost încoronată Miss Univers 2021. În runda ultimelor declarații, Miss Mexico a fost întrebată ce părerea are despre schimbarea standardelor de frumusețe. „Trăim într-o societate care este din ce în ce mai avansată. Așa cum am avansat ca societate, am avansat și în privința stereotipurilor.

În prezent, frumusețea nu constă doar în felul în care arătăm. Pentru mine, frumusețea radiază nu doar datorită spiritului nostru, ci și datorită inimilor noastre și felului în care ne comportăm. Nu permite nimănui să-ți spună că nu ai valoare.”

Înaintea acestei runde, Andrea Meza a fost întrebată care crede ea că ar fi fost maniera perfectă de a gestiona situația complicată creată de COVID-19. „Nu cred că există o manieră perfectă pentru a face față unei situații atât de dificile cum este COVID-19.

Cu toate acestea, cred că aș fi cerut izolarea la domiciliu înainte ca atât de multe vieți să fie pierdute. Nu ne permitem să pierdem vieți. Trebuie să avem grijă de oamenii noștri. De aceea aș fi luat măsurile acestea încă de la început.”

Înainte ca show-ul să înceapă, Paula M. Shugart, președinta Organizației Miss Univers, a adresat problema pandemiei și a explicat maniera în care competiția s-a asigurat că toți participanții sunt protejați.

„Am petrecut luni planificând și pregătind măsurile de siguranță pentru a putea susține această ediție Miss Univers – una memorabilă, specială și inovatoare.” 74 de tinere din 74 de țări și teritorii au concurat în cadrul acestei ediții Miss Univers.

Dintre acestea, 21 au intrat în etapa finală. După runda costumelor de baie, 10 concurente au trecut în runda rochiilor de seară. Apoi doar cinci concurente au fost selectate pentru runda întrebărilor și răspunsurilor.

Ultima competiție Miss Univers a avut loc în 2019. Zozibini Tunzi, Miss Africa, a fost cea care a câștigat marele premiu. Pe locul doi a fost Rico Madison Anderson, Miss Puerto Rico, și pe locul al treilea Sofía Aragón, Miss Mexico.

Zozibini a impresionat cu răspunsul la întrebarea: „Care este cel mai important lucru pe care fetele din zilele noastre ar trebui să îl învețe?”. Miss Africa a spus: „Cred că cel mai important ar fi să le învățăm să conducă.

Asta le lipsește tinerelor fete și femei de ceva timp. Nu pentru că nu ne-am dori noi asta, ci pentru că așa am fost etichetate de către societate. Eu cred că suntem cele mai puternice ființe din lume”.

