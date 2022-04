Mărturia cutremurătoare a unei ucrainence, care și-a văzut fiul de 13 ani omorât de soldații ruși sub ochii ei

O femeie din Ucraina a povestit cum fiul ei în vârstă de 13 ani a fost executat de soldații ruși. Ea susține că rușii au fost lăsați să plece, le-au făcut cu mâna, apoi au deschis focul.

Mărturia impresionantă a unei ucrainence a impresionat o lume întreagă. Femeia a povestit că la începutul războiului a plecat cu cei doi fii ai ei de la Kiev în satul Peremoha, unde părea o zonă mai sigură. Însă doar după câteva zile, armata rusă a preluat controlul asupra localității și au fost nevoiți să se ascundă într-un subsol.

Când a auzit că oamenii plecau din sat, Inna și-a luat copiii și a încercat să fugă. Însă rușii le-au pus o condiție: doar șoferii aveau voie în mașini, iar pasagerii trebuia să plece din sat pe lângă vehicule, pe un drum de pământ, potrivit Digi24.

După ce au mers pe câmp, au decis să se urce în mașini, să-și continue drumul.

Ni se părea că pământul îngheţat bate în roţi. Dar apoi am văzut, dintr-o parte, o rachetă zburătoare uriaşă. Am deschis uşile maşinii noastre şi am căzut la pământ. M-am târât pe pământ şi mi-am tras fiul de 3 ani de glugă, a povestit aceasta.