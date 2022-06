Klaus Iohannis, după vizita în Irpin, Ucraina: „Nu sunt cuvinte pentru a descrie tragedia umană inimaginabilă și distrugerile oribile”

Klaus Iohannis, președintele României, se află astăzi, 16 iunie, în Ucraina. Șeful statului, alături de președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Olaf Scholz, și premierul italian, Mario Draghi, au vizitat localitatea Irpin, o suburbie a capitalei Kiev.

Klaus Iohannis a vizitat astăzi localitatea Irpin din regiunea Kiev și a transmis pe rețelele de socializare că a fost extrem de afectat de ce a văzut în orașul distrus de bombardamentele armatei ruse. Primarul orașului a dezvăluit în luna aprilie că soldații ruși au ucis femeile și au trecut cu tancurile peste ele. În urma ocupanților din Irpin au mai rămas doar străzi pustii, pline de moloz și cadavre, copaci rupți, mașini distruse și clădiri bombardate și incendiate.

Cei patru lideri europeni nu au mers în vizită alături de președintele Zelenski, ci au fost însoțiți de un ministru ucrainean și echipele de securitate.

No words to describe the unimaginable human tragedy and horrible destructions we saw today in Irpin. I strongly renew my appeal for all Russian perpetrators to be held responsible by the international criminal justice, which Romania fully supports. pic.twitter.com/ZEb8k2s6EC

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 16, 2022