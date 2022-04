Jurnalista din Rusia care a protestat live față de război a fost angajată de o publicație germană

Jurnalista Marina Ovsianikova, care a apărut live pe postul public de televiziune din Rusia cu un mesaj anti-război, a fost angajată de un ziar german.

Marina Ovsianikova, în vârstă de 43 de ani, a făcut subiectul știrilor de pretutindeni atunci când a apărut în direct cu o pancartă pe care scria „Nu războiului, opriți războiul, nu credeți propaganda, vă mint aici”. Recent, ea a fost angajată de ziarul german Die Welt.

După gestul ei anti-război, femeia a fost reținută timp de 14 ore, și a primit o amendă de 30.000 de ruble (adică în jur de 250 de euro). Ea riscă însă ani grei de închisoare dacă va fi judecată în baza legii care interzice criticarea armatei ruse.

Chiar și așa, Marina Ovsianikova a decis să rămână în Rusia, unde va fi corespondent independent pentru Die Welt, realizând „reportaje din Ucraina și Rusia, printre altele”, conform BBC.

Informația despre angajarea Marinei la Die Welt a fost confirmată și de proprietarul publicației, Axel Springer, care a explicat că jurnalista va scrie atât pentru ziar, cât și pentru canalul TV de știri Die Welt. Redactorul-șef al Welt Group, Ulf Poschardt, a spus că jurnalista „a apărat etica jurnalistică, în ciuda amenințării”.

Înainte ca Marina Ovsianikova să intre livve cu mesajul anti-război, ea a realizat o înregistrare video, care a ajuns și ea pe platformele de social media, în care a vorbit despre propaganda rusă: „Din nefericire, în ultimii ani, am lucrat la Canal 1 și am fost implicată în propaganda Kremlinului, iar acum îmi este foarte rușine de asta. Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina este o crimă, Rusia fiind țara agresoare, iar aceasta agresiune este pe conștiința unui singur om. Acest om este Vladimir Putin”.

În filmare, jurnalista a mai spus că tatăl ei este ucrainean, iar mama rusoaică, adăugând: „Mi-e rușine pentru că am permis să se spună minciuni pe ecranul televizorului. Mi-e rușine pentru că am permis ca rușii sa fie zombificați. Am tăcut în 2014, când toate acestea abia începeau. Nu am ieșit la mitinguri când Kremlinul l-a otrăvit pe Navalnîi și am urmărit acest regim anti-uman fără a schița nimic și acum toată lumea ne-a întors spatele. Și încă zece generații de acum încolo nu se vor putea spăla de rușinea acestui război fratricid”.

