Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Cea mai puternică rugăciune, făcătoare de minuni, care îți împlinește orice dorință pe 21 noiembrie

Pe 21 noiembrie, credincioșii ortodocși prăznuiesc Intrarea Maicii Domnului în Biserică, cunoscută în popor și sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Este prima mare sărbătoare din Postul Crăciunului și una dintre cele mai vechi și îndrăgite sărbători din calendarul ortodox. Această zi este considerată o sărbătoare a luminii, a curățeniei sufletești și a speranței, fiind însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri populare.

Ce semnifică Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Sărbătoarea amintește de momentul în care Fecioara Maria, la vârsta de trei ani, a fost dusă de părinții săi, Sfinții Ioachim și Ana, la templul din Ierusalim, pentru a fi închinată lui Dumnezeu. Acest gest a fost împlinirea unei promisiuni făcute de părinții săi, care, după ani de rugăciuni pentru a avea un copil, au făgăduit că, dacă vor fi binecuvântați cu un prunc, îl vor închina Domnului. Maria a fost primită în templu de către preotul Zaharia și a rămas acolo până la vârsta de 15 ani, pregătindu-se pentru misiunea divină ce avea să urmeze.

Sărbătoarea își are originea în tradiția Bisericii din secolul al VI-lea, fiind menționată pentru prima dată în scrierile apocrife, în special în Protoevanghelia lui Iacov. În Răsărit, sărbătoarea a fost introdusă în calendarul liturgic în secolul al VII-lea, iar în Apus a fost recunoscută oficial abia în secolul al XI-lea. În prezent, Intrarea Maicii Domnului în Biserică este unul dintre cele 12 praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe și este prăznuită cu solemnitate în toate lăcașurile de cult.

Tradiții, superstiții. Ce este interzis să faci de Intrarea Maicii Domnului în Biserică

În tradiția populară, Vovidenia este considerată o zi a luminii și a vederii sufletești. Se spune că în această zi se deschid cerurile, iar rugăciunile rostite cu credință ajung direct la Dumnezeu. Este o zi favorabilă pentru a face fapte bune, pentru a aprinde lumânări în biserică și pentru a aduce lumină în case și în suflete. De asemenea, se obișnuiește ca în această zi să se dea de pomană pentru sufletele celor adormiți.

Conform superstițiilor, nu este bine să speli, să coși sau să faci treburi grele în gospodărie, pentru a nu atrage ghinionul sau boala. Se mai crede că cine postește și se roagă în această zi va avea parte de împlinirea unei dorințe importante. În unele zone, fetele nemăritate își pun dorințe legate de căsătorie, iar bătrânii spun că visele din noaptea de Vovidenie sunt premonitorii.

Rugăciunea de Vovidenie care îți împlinește orice dorință

Credincioșii obișnuiesc să rostească în această zi o rugăciune specială, considerată făcătoare de minuni. Se spune că dacă este rostită cu credință și cu suflet curat, rugăciunea de Vovidenie poate aduce împlinirea unei dorințe arzătoare. Rugăciunea este adresată Maicii Domnului și cere mijlocirea ei în fața lui Dumnezeu pentru luminarea minții, sănătate, pace și ajutor în necazuri, potrivit doxologia.ro.

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință, și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale.

Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Citeşte şi: Ce simbolizează rugăciunea Tatăl nostru

Citeşte şi: Ce mănâncă Ioana Ginghină în postul Crăciunului: „E greu să nu te îngrași în post”

Citeşte şi: Părintele Teologos a dezvăluit care este cea mai puternică rugăciune de spus în Postul Paștelui

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi, nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți.

Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Foto –

Urmărește-ne pe Google News