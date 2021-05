Gala Oscar 2022 a fost amânată. Când va avea loc

După ce au fost nevoiți să reprogrameze evenimentul de anul acesta din cauza pandemiei de COVID-19, reprezentanții Academie Americane a Filmului au anunțat că vor amâna și Gala Oscar 2022. De asemenea, AMPAS va permite pentru al doilea an consecutiv ca filmele realizate pentru a fi lansate în cinematografe să fie din nou eligibile pentru a concura la premiile Oscar dacă au avut premiere pe platforme de streaming.

Spre deosebire de anul trecut, când Academia a făcut schimbări de eligibilitate, extinzând-o până la 28 februarie 2021, la cea de-a 94-a ediție, pentru ca o producţie să se califice la categoria „cel mai bun film” va trebui să fie lansată între 1 martie şi 31 decembrie 2021, potrivit Variety.

Când va avea loc Gala Oscar 2022

Gala Oscar 2022 nu va mai avea loc în data de 27 februarie 2022, așa cum era programată inițial. Ea a fost amânată până în data de 27 martie 2022. Decernarea celor mai prestigioase premii din industria cinematografiei va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood, gazda tradiţională a ceremoniei.

În 2021, gala premiilor Oscar 2021 a avut loc într-un cadru restrâns din cauza pandemiei de COVID-19, iar cei 170 de participanți au fost testați pentru COVID-19. Marele câștigător al serii a fost filmul „Nomadland”, cu trei premii Oscar: cel mai bun film, cea mai bună regie și cea mai bună actriță în rol principal.

La 83 de ani, Anthony Hopkins a devenit cel mai vârstnic actor care primește un premiu Oscar, pentru rolul principal din „The Father”. Actorul nu a fost prezent la ceremonie, iar trofeul a fost ridicat în numele lui de Joaquin Phoenix. Acesta mai are în palmers un premiu al Academiei, pentru rolul din „The Silence of the Lambs/ Tăcerea mieilor”.

Chloe Zhao, regizoarea peliculei „Nomadland”, a devenit a doua femeie din istoria galei care a fost recompensată pentru regie, după Kathryn Bigelow („The Hurt Locker”), şi este prima femeie de culoare care obţine acest trofeu, potrivit News.ro.

România a fost, în premieră, prezentă la masa celor mai importante producții din lumea cinematografiei. Documentarul Colectiv, în regia lui Alexander Nanau, a fost nominalizat la două categorii: cel mai bun lungmetraj internaţional și cel mai bun lungmetraj documentar, însă trofeele au mers la filmul danez „Another Round”, respectiv la „My Octopus Teacher”.

Lista câștigătorilor la premiile Oscar 2021

Cel mai bun film: “Nomadland”;

Cel mai bun regizor: Chloé Zhao (“Nomadland”);

Cea mai bună actriţă: Frances McDormand (“Nomadland”);

Cel mai bun actor: Anthony Hopkins (“The Father”);

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Youn Yuh-jung (“Minari”);

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”);

Cel mai bun scenariu original: “Promising Young Woman” – Emerald Fennell;

Cel mai bun scenariu adaptat: “The Father” – Christopher Hampton, Florian Zeller;

Cel mai bun lungmetraj internaţional: “Another Round” (Danemarca);

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: “Soul” (Pixar);

Cel mai bun lungmetraj documentar: “My Octopus Teacher”;

Cea mai bună imagine: “Mank”, Erik Messerschmidt;

Cel mai bun montaj: “Sound of Metal”, Mikkel E.G. Nielsen;

Cel mai bun sunet: “Sound of Metal”;

Cele mai bune efecte vizuale: “Tenet”;

Machiaj şi coafură: “Ma Rainey’s Black Bottom”;

Cele mai bune costume: “Ma Rainey’s Black Bottom” (Ann Roth);

Cântec original: “Fight for You” (“Judas and the Black Messiah”, interpretat de H.E.R.);

Cea mai bună coloană sonoră: “Soul” – Trent Reznor, Atticus Ross & Jon Batiste;

Design de producţie: “Mank”;

Cel mai bun scurtmetraj live-action: “Two Distant Strangers”;

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: “If Anything Happens I Love You” (Netflix) ;

Cel mai bun scurtmetraj documentar: “Colette”.

Sursă foto: Profimedia