În anul 2013, Teo Trandafir (52 de ani) a suferit o intervenție de micșorare a stomacului. În urma acesteia, prezentatoarea TV a slăbit 63 de kilograme. Pentru a-și menține silueta, Teo a fost nevoită să urmeze un regim alimentar drastic.

Ce bea Teo Trandafir zi de zi la prima oră a dimineții: „E un chin groaznic”

De curând, prezentatoarea a dezvăluit ce altceva o ajută să se mențină sănătoasă și în formă. Încă de la prima oră a dimineții, Teo bea un litru și jumătate de apă pe stomacul gol. Obiceiul acesta o ajută să elimine toxinele din corp.

„Beau un litru și jumătate de apă dimineața, cum mă trezesc! N-ați vrea să știți cum e până înghiți atâta apă. E un chin groaznic, dar asta trebuie să fac eu de ani de zile”, a dezvăluit Teo, în emisiunea Teo Show pe care o moderează la Kanal D.

Prezentatoarea TV a devenit mamă la 36 de ani, când a adoptat-o pe fiica ei, Maia (17 ani). „A fost așa: Aveam 36 de ani, o viață bestială și nu-mi doream copii deloc. Pentru că nu eram căsătorită, pentru că nu eram gata pentru asta, pentru că e o responsabilitate pe care eu nu sunt în stare să o duc. (…)

Eu m-am gândit foarte serios: «Sunt în stare să am grijă de mine? Răspuns corect: Nu». Eu am prostul obicei de a nu mă minți, măcar pe mine. (…) Și mi-am dat seama că vine o vârstă și am întrebat:

«Doamne, dacă tu crezi că eu pot să fac asta, dă-mi un semn și eu o să fiu foarte atentă»”, a spus Teo Trandafir podcastul lui Cătălin Măruță (43 de ani), Acasă la Măruță.

Citește și:

Olimpia Melinte, despre nașterea fiului ei: „Tot ce-mi doream să știu era că am un bebeluș sănătos”

Andreea Bălan, despre vacanța în Dubai cu Tiberiu Argint: „Trăim lucruri frumoase împreună”

Laura Cosoi și soțul ei au aniversat 9 ani de relație. Cum a fost cerută actrița în căsătorie

„Am ajuns la 36 de ani și, într-adevăr, am aflat că există o doamnă care are o problemă. Că are o situație socială dramatică și că este pusă în situația de a naște un copil și că nu știe ce să facă în legătură cu asta.

Eu tocmai adresasem Universului întrebarea dacă e bine sau ba, iar răspunsul meu a fost da, pe loc. Într-o lună am plecat de acasă cum mă vezi și m-am întors acasă cu un copil mic. Toată lumea îmi spunea că sunt nebună”.

Teo Trandafir și mama biologică a Maiei nu țin legătura. „Se fac niște proceduri legale. (…) Te auto-decazi din aceste drepturi pentru că femeia, nu o judec, nu putea face asta. O înțeleg, i-am luat de pe cap acest miracol și l-am pus pe capul meu.”

Întrebată de Cătălin dacă îi este teamă că Maia va vrea să-și cunoască mama biologică, prezentatoarea a mai spus: „N-a venit [acea întrebare/acel moment]. Eu i-am spus [că este adoptată]. (…) Nu e niciun fel de problemă [dacă va vrea].

Copilul ăsta este parte din mine. Noi suntem o singură creatură. Nu există posibilitatea să ni se întâmple ceva rău. Și știu că eu sunt ce vrea ea. Nu-i trebuie calculator, tabletă, telefon când e cu mine pentru că sunt fun [distractivă]. Râdem mult împreună”.

Foto: Instagram