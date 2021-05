Gabriela Cristoiu, fosta iubită a fotbalistului Nicolae Mitea, bătută de actualul partener

Gabriela Cristoiu, fosta iubită a fotbalistului Nicolae Mitea, a trecut recent prin clipe șocante.

Aceasta a fost bătută de iubitul ei turc chiar în ziua de Paște. Gabriela Cristoiu recunoaște că a fost o greșeală să se împace cu iubitul turc și a povestit, la Antena Stars, cum a fost agresată de bărbat în urmă cu câteva zile.

„Din păcate am făcut marea greşeală să mă împac cu acest turc, am cedat insistenţelor lui, iar ieri, în ziua de Paşte, în loc să am şi eu nişte sărbători frumoase, am pregătit masa, am fost la Biserică şi aşa mai departe, s-a întâmplat că a dat din nou în mine, de această dată mult mai tare şi mai grav decât a făcut-o ultima dată. Efectiv sunt plină de sânge. Apoi am mers la spital, acum sunt la spital, am nevoie de câteva zile să-mi revin. A fost un moment foarte greu, eu niciodată nu am păţit aşa ceva. Eu am mai primit aşa lovituri de la mama mea de când aveam 5-6 ani, chiar şi când aveam 16 ani, dar să mă lovească un bărbat atât de tare, mie nu mi s-a mai întâmplat”, a declarat Gabriela Cristoiu.

Femeia spune că totul a pornit de la o întâmplare veche, petrecută în urmă cu cinci luni.

„El este genul acela de om cu care stai de vorbă şi îşi aduce aminte ce s-a întâmplat acum 5 luni, fără nicio legătură, fără absolut nimic. Pur şi simplu îşi aminteşte, ca şi cum caută ceartă. Exact acelaşi lucru s-a întâmplat şi acum. Şi-a adus el aminte că am primit eu acum 5 luni un mesaj, iar eu acum sunt internată în spital, sunt plină de vânătăi, tremur toată, am avut nevoie şi de perfuzii”, a mai mărturisit Cristoiu.

Foto – Facebook