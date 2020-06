ELLE New Media Awards 2020, un nou eveniment de succes organizat de Revista ELLE!

Influencers, vedete, prieteni și colaboratori ai revistei, ținute reunite sub dress code-ul creative ultra casual, iată ingredientele care au contribuit la succesul galei ELLE New Media Awards 2020, un eveniment dedicat comunității online și desfășurat în acest an tot online.