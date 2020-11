Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu vor primi distincția “Person of the Year – Romania” la E! People’s Choice Awards 2020

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, femeile din spatele campaniilor de strângere de fonduri precum #NoiFacemUnSpital și #ReușimÎmpreună, vor primi pentru activitatea și realizările lor în calitate de fondatoare ale asociației „Dăruiește Viață”, distincția “Person of the Year – Romania” la ediția din 2020 a E! People’s Choice Awards.

Este pentru prima dată în istoria televiziunii E! Entertainment, companie ce transmite pe multiple platforme și este dedicată fenomenului pop culture, când va fi recunoscut un proiect de implicare socială din România prin intermediul noii categorii Person of the Year – Romania.

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, câștigătoarele trofeului “Person of the Year – Romania” la E! People’s Choice Awards 2020

Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu au fost selectate pentru munca, dedicarea și pasiunea lor de a ajuta la reconstrucția sistemului de sănătate pentru copiii și adulții cu patologii grave din România. Ele sunt femeile care se află în spatele multor campanii de strângere de fonduri, precum

#NoiFacemUnSpital și #ReușimÎmpreună.

Carmen Uscatu și Oana Gehorghiu sunt recunoscute astfel pentru activitatea și realizările lor în calitate de fondatoare ale asociației „Dăruiește Viață”, pentru campaniile de succes în sprijinul îmbunătățirii sistemului de sănătate din România.

„Dincolo de rezultatul final al proiectului, Primul Spital de Copii construit exclusiv din donații, inițiativa #NoiFacemUnSpital a devenit un simbol al încrederii recâștigate în forțele proprii și în puterea pe care o avem atunci când ne unim pentru un vis comun. Ne bucurăm tare mult să vedem că vestea despre acest proiect ajunge la tot mai mulți oameni, chiar și în afara țării și îi așteptăm pe cât mai mulți să ni se alăture pe www.daruiesteviata.ro„, a spus Oana Gheorghiu.

„Dăruiește Viață schimbă sistemul de sănătate din România în beneficiul pacienților și al cadrelor medicale. Este misiunea pe care ne-am asumat-o încă de la început și un vis care este acum susținut de peste 350.000 de oameni și peste 4.000 de companii. Ne onorează această încredere, dar aduce și o imensă responsabilitate. Credem însă că împreună putem transforma acest vis în realitate, iar spitalul care va fi dat în folosință în curând este dovada că se poate”, a declarat și Carmen Uscatu.

E! People’s Choice Awards 2020 – Romanian Social Media Star of 2020

Între 1 și 23 octombrie, fanii au votat pentru categoria Romanian Social Media Star of 2020, titlu pentru care au concurat Alina Ceușan, Andra Gogan, Bianca Adam, Cristi Munteanu, Cristina Ich, Emil Rengle, Mimi și Vlad Munteanu. Câștigătorul va fi anunțat pe 9 noiembrie.

Gala E! People’s Choice Awards pentru decernarea de premiilor va fi difuzată live duminică spre luni, 15 noiembrie, din Barker Hangar, Santa Monica, California. Evenimentul va începe cu Live From The Red Carpet de la 02:00 a.m. și va continua cu ceremonia de la 4 a.m. Ambele programe sunt reluate luni, pe 16 noiembrie de la ora 18:00.

