  MENIU  
Home > Diverse > Când începe Postul Crăciunului 2025 – tradiții și obiceiuri

Când începe Postul Crăciunului 2025 – tradiții și obiceiuri

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

Numeroși credincioși se pregătesc pentru postul Crăciunului care anunță Nașterea pruncului Iisus Hristos. Este un post al bucuriei și al luminii, care aduce la final de an numeroase sărbători pline de har și miracolul nașterii Domnului. Postul Crăciunului 2025 este cel de al doilea post lung din cursul anului și este adesea numit de preoți și mireni Postul Bucuriei.

Postul Crăciunului 2025 începe, conform tradiției bisericești, pe data de 15 noiembrie 2025 și se va încheia seara târziu, pe data de 24 decembrie 2025. Ca în fiecare an, postul de iarnă sau Postul Bucuriei va marca o lungă perioadă de pregătire spirituală, tradiții, obiceiuri și restricții alimentare care ne pregătesc pentru a sărbători cum se cuvine Nașterea pruncului Iisus Hristos.

În acest an, postul Crăciunului este marcat și prin noi sărbători cu cruce neagră în calendarul ortodox, sărbători sau praznice închinate părinților și cuvioșilor români trecuți în rândul sfinților de către Biserica Ortodoxă.

Lăsata secului anunță postul Crăciunului 2025

Fiecare post din an este precedat de o zi în care se lasă sec, iar credincioșii gustă ultima dată din preparatele de dulce și se pregătesc pentru lungul post fără lactate, fără ouă și fără carne. De data aceasta, în anul 2025, postul Crăciunului 2025 începe într-o zi de sâmbătă, astfel că lăsata secului înainte de Postul Crăciunului este o zi de vineri, și anume ziua de 14 noiembrie 2025. Așadar, în această zi se ține oricum postul obișnuit al zilelor de vineri. Este bine să pregătim doar preparate din legume, orez sau ciuperci, gustări cu fructe de toamnă și nuci.

Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Trecutul neștiut al lui Joseph Adam, soțul Andei Adam. Cu ce se ocupă, de fapt, concurentul de la Asia Express și din ce face bani
Recomandarea zilei

Ultima zi în care mai putem consuma alimente de dulce, înainte de postul Crăciunului 2025, va fi ziua de joi, 13 noiembrie 2025, când este sărbătorit Sfântul Ioan Gură de Aur.

Cât timp durează postul Crăciunului 2025

femeie care se roaga cu ochii inchisi si mainile impreunate, la apus de soare

Postul Crăciunului 2025 va dura de pe data de 14 noiembrie până în seara zilei de 24 decembrie 2025. Aceasta va fi ultima zi de post care precede Sărbătoarea Nașterii Domnului.

Superstiția peste care nu a putut să treacă toată viața! „Soţia mea a fost la Sevilla, dar a văzut meciul în camera de hotel, din cauza unei superstiţii de-ale mele”. Ce spunea legendarul antrenor despre victoria din 1986
Superstiția peste care nu a putut să treacă toată viața! „Soţia mea a fost la Sevilla, dar a văzut meciul în camera de hotel, din cauza unei superstiţii de-ale mele”. Ce spunea legendarul antrenor despre victoria din 1986
Recomandarea zilei

Durata de 40 de zile are o simbolistică bogată: ea evocă perioadele biblice de pregătire înaintea unor mari evenimente cu încărcătură religioasă – de pildă postirea de 40 de zile a lui Moise pe muntele Sinai înainte de a primi poruncile lui Dumnezeu sau postirea lui Iisus Hristos în pustie, înainte de a începe să propovăduiască noua rânduială.

Prin acest timp liturgic, credincioşii sunt chemaţi să-şi cureţe sufletul şi trupul de excese, să se apropie mai mult de Dumnezeu, să practice rugăciunea, faptele bune şi să-şi îndrepte viaţa spre valori spirituale.

Cumpătarea și credința, la mare prețuire în post

Pe parcursul Postului Crăciunului, tradiţia ortodoxă propune anumite restricţii alimentare şi acte duhovniceşti. De exemplu, se evită consumul de carne, lactate și ouă, iar în anumite zile şi untdelemnul sau vinul, conform rânduielilor bisericeşti. În paralel, credincioşii sunt îndemnaţi să meargă mai des la biserică, să participe la slujbele care anunță Nașterea Domnului, să citească Scriptura sau scrierile sfinţilor părinţi. Totodată, creștinii sunt îndemnați să fie mult mai smeriți și milostivi, să ierte celor care greșesc și să dăruiască un cuvânt bun sau orice formă de sprijin celor aflați în nevoie. Cumpătarea, nu doar la masă, buna cuviință, modestia și mai ales sprijinul celor nevoiași sunt valori pe care fiecare creștin trebuie să și le însușească și cu atât mai mult să le dovedească în perioada postului.

Postul Nașterii Domnului este un post lung, care durează timp de 40 de zile, dar nu întâmplător este numit Postul Bucuriei. Este un post mai ușor de ținut din punct de vedere al alimentației. Sunt mai multe zile cu dezlegare la pește și vin și totodată sunt multe sărbători frumoase care aduc bucurie în casă în timpul acestui post.

Ținând postul cu strictețe, credincioșii se pregătesc să primească vestea cea bună a nașterii Mântuitorului cu sufletul și cu trupul curate. Pentru orice credincios, postul Crăciunului 2025 trebuie să fie o perioadă a bucuriei și a rugăciunilor care ne poartă sufletul mai aproape de Dumnezeu și de binefacerile Lui.

Cum se ține postul Crăciunului în mănăstiri

Creștinii care vor să țină post după regulile bisericești trebuie să ia aminte la îndemnul călugărilor și al preoților. În mănăstiri, se ajunează în zilele de luni, miercuri și vineri până la ceasul al XII-lea. Apoi se mănâncă hrană de post uscată sau doar legume fierte, fără ulei.

În zilele de marți și de joi se pot consuma tot felul de legume, gătite cu ulei, și se poate bea și un mic pahar de vin, dacă este dezlegare. În zilele cu dezlegare la ulei și vin, miercurea sau vinerea, acestea se consumă doar o dată, la o masă.

Sâmbăta și duminica se dă dezlegare la pește, care poate fi gătit și cu puțin ulei.

Cine ține postul Crăciunului în 2025 are însă multe alte variante sănătoase de hrană și nu va suferi din lipsa alimentelor de dulce. Toamna se găsesc o mulțime de legume care pot fi mâncate în post, ciuperci, orez, fasole, paste fără ou, compoturi din fructe, salate și tot felul de dulciuri de post care vor îndulci zilele mai grele.

Ce spunea părintele Ilie Cleopa despre zilele de post

Părintele Cleopa ne învăța mereu că postul este de două feluri: duhovnicesc şi trupesc. „Postul duhovnicesc este acesta: să postim şi cu limba, să postim şi cu ochii. Limba să nu vorbească minciuni, nedreptăţi şi cuvinte putrede şi stricăcioase; ochii să nu privească cele spre sminteală; urechea să se înfrâneze de a auzi cântece lumeşti; mâna să postească, să nu iscălească zapise nedrepte sau pâră, sau să altă nedreptate“. 

Postul trupesc însemna abţinere de la băut mult şi înfrânare de la mâncăruri de carne, brânză, ouă, lapte, untdelemn, iar cei căsătoriţi trebuie să ducă viaţa curată şi cinstită: „Nu ajută nimic postul trupesc fără cel duhovnicesc”, îndemna marele duhovnic de la Sihăstria.  

Sărbători în Postul Crăciunului 2025 – cruce neagră și cruce roșie

Perioada celor 40 de zile de post, înaintea Nașterii Domnului, este o perioadă cu multe sărbători creștine, însoțite de obiceiuri și tradiții frumoase. Iată ce sărbători mari sunt în perioada postului, conform calendarului creștin ortodox.

  • 14 noiembrie, vineri – Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului; Sfântul Apostol Filip sau Filipii de toamnă
  • 15 noiembrie, sâmbătă – cruce neagră – Începe Postul Crăciunului 2025
  • 20 noiembrie, joi – cruce neagră – Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul
  • 21 noiembrie, vineri – cruce roșie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
  • 23 noiembrie, duminică – cruce neagră – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea
  • 25 noiembrie, marți – cruce neagră – Sfânta Muceniță Ecaterina
  • 30 noiembrie, duminică – cruce roșie – Sfântul Apostol Andrei
  • 3 decembrie, miercuri – cruce neagră – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica
  • 4 decembrie, joi – cruce neagră – Sfânta Muceniță Varvara
  • 5 decembrie, vineri – cruce neagră – Sfântul Sava cel Sfințit, Sfântul Cuvios Nectarie
  • 6 decembrie, vineri – cruce roșie – Sfântul Ierarh Nicolae
  • 7 decembrie, duminică – cruce neagră – Sfânta Muceniță Filofteia
  • 12 decembrie, vineri – cruce neagră – Sfântul Spiridon al Trimitundei
  • 13 decembrie, sâmbătă – cruce neagră – Sfântul Ierarh Dosoftei
  • 18 decembrie, joi – cruce neagră – Cuviosul Daniil Sihastrul
  • 22 decembrie, luni – cruce neagră – Sfântul Ierarh Petru Movilă
  • 25 decembrie, luni – cruce roșie – Nașterea Domnului, Crăciunul

Tradiții și obiceiuri în postul Crăciunului

copii-la-colindat-traditii-romanesti

Gospodinele făceau curat de lăsata secului

Ziua care precede postul Crăciunului 2025, ziua de 14 noiembrie poartă o semnificație deosebită în tradițiile creștine. Este ziua numită Lăsata secului, momentul în care credincioșii renunță la mâncărurile din carne și la toate preparatele de dulce și se pregătesc pentru Postul Crăciunului. Este ultima zi în care se mai gătesc bucate cu ulei, se coc plăcinte și se bea vin, înainte de a începe perioada de curățenie trupească și sufletească rânduită de Biserică.

În satele de altădată, gospodinele respectau cu sfințenie acest obicei. Spălau cu grijă oalele și lingurile folosite la gătitul cărnii, le clăteau cu apă curată și le întorceau cu gura în jos, semn că s-a pus capăt mâncărurilor „de dulce”. Din cămară scoteau alte vase, păstrate doar pentru mâncărurile de post, în care urmau să pregătească borșuri de legume, sarmale cu orez, turte și tocane simple, până la Crăciun.

Oalele în care pregătiseră tot anul bucate de dulce se spălau și se puneau pe rafturi cu gura în jos, un gest care avea și o încărcătură mistică. Se credea că astfel familia era ferită de boli și de necazuri, iar casa rămânea curată și ocrotită de spiritele rele. Postul era văzut nu doar ca o renunțare la plăcerile gurii, ci ca un timp al purificării, al vindecării trupului și al întăririi sufletului.

Tinerii și copii învățau colinde

Lumea satului trăia această perioadă cu bucurie și cumpătare. În serile lungi de noiembrie și decembrie, femeile se adunau la clacă, torceau lâna, coseau ii și pânzeturi pentru lada de zestre, iar bărbații povesteau la gura sobei. În zilele de sărbătoare, tinerii și bătrânii se strângeau la povești, iar spre sfârșitul postului, tinerii învățau colinde de la bătrânii satului, pregătindu-se să ducă vestea Nașterii Domnului.

Creștinii aprindeau tămâie pentru Noaptea Sf. Andrei

Odată cu apropierea Sfântului Andrei, lumea satului se scălda într-o atmosferă de mister. Noaptea de 30 noiembrie era socotită magică — „noaptea lupilor”, când, după vechile credințe, se arată duhul Lupului Alb și bântuie duhurile necurate. Oamenii se apărau punând usturoi la ferestre și uși, aprinzând candele și tămâind icoanele. Se spunea că, dacă mănânci usturoi în acea zi, vei fi ferit de rău tot anul.

Gospodarii sărbătoreau Ignatul și sacrificau porcul

La puțin timp după aceea, venea Ignatul, ziua în care se tăiau porcii. Tradiția cerea ca fiecare membru al familiei să guste din pomana porcului, pentru sănătate și belșug. Gospodinele pregăteau bucatele din carnea porcului, dar nimeni nu se atingea de ele până pe 25 decembrie. Astfel, între Lăsata secului și Ignat, satul românesc trăia o vreme de cumpătare, credință și pregătire pentru marea sărbătoare a Crăciunului.

foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Imaginea cu Traian Băsescu îmbrățișat de nepoți de ziua lui de naștere. A împlinit 74 de ani și a sărbătorit în familie
Fanatik
Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru mine există o singură echipă”
Care era poziția lui Emeric Ienei în războiul FCSB – CSA Steaua: „Pentru mine există o singură echipă”
GSP.ro
Și-a clonat câinele! Tom Brady a dezvăluit cât l-a costat procedura și unde se află clinica
Și-a clonat câinele! Tom Brady a dezvăluit cât l-a costat procedura și unde se află clinica
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
TV Mania
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Emeric Ienei
De ce a murit, de fapt, Emeric Ienei
Citește și...
Miodrag Belodedici a dezvăluit ultima convorbire cu Emeric Ienei: „Avea probleme. E una dintre cele mai triste zile din istoria Stelei”. Exclusiv
Copiii Amaliei Bellantoni, în pericol! Este o veste teribilă pentru vedetă, nu se aştepta la aşa ceva din partea...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Șaorma de pui la tavă. Rețeta care bate orice variantă din oraș
Moșii de Toamnă 2025. Ce nu trebuie să pui în pachetele de pomană ca să nu atragi ghinionul asupra familiei
Scapă rapid de durerile de cap
COLOSAL! Văduva lui Costel Corduneanu, fostul lider al celui de temut clan din România, înfiinţează Clubul femeilor interlope!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Alisa Ienei, nepoata lui Emeric Ienei. A fost la „Românii au talent” și „X Factor”
Cine este Alisa Ienei, nepoata lui Emeric Ienei. A fost la „Românii au talent” și „X Factor”
Ce probleme de sănătate l-au măcinat pe Emeric Ienei în ultimii ani. Singurătate și suferință după pierderea soției. "Merg zilnic la medic. Trăiesc cu medicamente și cu analgezice"
Ce probleme de sănătate l-au măcinat pe Emeric Ienei în ultimii ani. Singurătate și suferință după pierderea soției. "Merg zilnic la medic. Trăiesc cu medicamente și cu analgezice"
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Anunțul cu care Alina Eremia și-a întristat fanii. Ce decizie a luat artista la nici două luni de la nuntă: „Pe o perioadă nedeterminată...”
Cum s-a schimbat relația dintre Alexandru Ion și Ștefan Floroaica după participarea la Asia Express: „Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu…”
Cum s-a schimbat relația dintre Alexandru Ion și Ștefan Floroaica după participarea la Asia Express: „Când petreci atâtea săptămâni împreună, fără pauze, nu…”
Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta…
Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă. Ce a mărturisit asistenta TV: „Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta…
DailyBusiness.ro
Democratul Zohran Mamdani a câștigat mandatul de primar al orașului New York
Democratul Zohran Mamdani a câștigat mandatul de primar al orașului New York
Daniel Dăianu: Deficitul bugetar ține BNR ostatică. Liberalizarea gazelor din 2026 ar putea destabiliza economia
Daniel Dăianu: Deficitul bugetar ține BNR ostatică. Liberalizarea gazelor din 2026 ar putea destabiliza economia
A1.ro
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită
Cum a reacționat Vlad Gherman când un fan i-a zis în secțiunea de comentarii că îi stătea mai bine cu fosta iubită
Horoscop 6 noiembrie 2025. O zodie care se află la răscruce de drumuri. Astrele îi oferă o șansă rară de a-și schimba radical viața
Horoscop 6 noiembrie 2025. O zodie care se află la răscruce de drumuri. Astrele îi oferă o șansă rară de a-și schimba radical viața
Câți copii și nepoți avea Emeric Ienei. Fosta legendă a Stelei a trecut prin două căsnicii
Câți copii și nepoți avea Emeric Ienei. Fosta legendă a Stelei a trecut prin două căsnicii
Iubirile din viața lui Emeric Ienei. A fost căsătorit de două ori, cu Vasilica Tastaman și Ileana Gyulai
Iubirile din viața lui Emeric Ienei. A fost căsătorit de două ori, cu Vasilica Tastaman și Ileana Gyulai
Oana Roman, vizitată de Poliție în urma unor plângeri. Cine și de ce a chemat autoritățile la ușa ei. "M-au găsit tocmai pe mine?"
Oana Roman, vizitată de Poliție în urma unor plângeri. Cine și de ce a chemat autoritățile la ușa ei. "M-au găsit tocmai pe mine?"
Observator News
A murit legendarul Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni
A murit legendarul Emeric Ienei, antrenorul cu care Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni
Libertatea pentru Femei
De ce au murit soțiile lui Emeric Ienei, o mare vedetă și o mare sportivă, campioană mondială. Femei superbe, pe care regretatul antrenor le-a adorat. Secrete din viața de familie a unui mare gentleman
De ce au murit soțiile lui Emeric Ienei, o mare vedetă și o mare sportivă, campioană mondială. Femei superbe, pe care regretatul antrenor le-a adorat. Secrete din viața de familie a unui mare gentleman
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Așa a apărut Monica Gabor la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă” și toată lumea a observat marea transformare! Dar surpriza serii a fost cu totul alta: bărbatul misterios care a însoțit-o. Detaliile momentului
Așa a apărut Monica Gabor la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă” și toată lumea a observat marea transformare! Dar surpriza serii a fost cu totul alta: bărbatul misterios care a însoțit-o. Detaliile momentului
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
De ce a murit, de fapt, Emeric Ienei
De ce a murit, de fapt, Emeric Ienei
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop final de an 2025. Cine e zodia favorizată de astre care câștigă pe toate planurile până la Revelion
Horoscop final de an 2025. Cine e zodia favorizată de astre care câștigă pe toate planurile până la Revelion
Medicii din Cluj au reușit ce alte clinici din străinătate au refuzat din cauza complexității și gravității cazului: operație de 7 ore pentru o tumoră rară și extinsă”
Medicii din Cluj au reușit ce alte clinici din străinătate au refuzat din cauza complexității și gravității cazului: operație de 7 ore pentru o tumoră rară și extinsă”
Miracol medical: un bebeluș care cântărea cât 2 felii de pâine, a reușit să supraviețuiască deși s-a născut la 24 de săptămâni
Miracol medical: un bebeluș care cântărea cât 2 felii de pâine, a reușit să supraviețuiască deși s-a născut la 24 de săptămâni
Noul Cod de Deontologie Medicală schimbă regulile: ce se interzice pentru medici de la 1 ianuarie 2026
Noul Cod de Deontologie Medicală schimbă regulile: ce se interzice pentru medici de la 1 ianuarie 2026
TV Mania
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton