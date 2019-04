Beneficiile antrenamentelor de indoor cycling

Care sunt beneficiile unui antrenament de indoor cycling? Cu ce este superior altor forme de antrenament? Cui recomanzi acest tip de antrenament? Cat de eficient este intr-un proces de slabire?

Indoor cycling-ul este unul din cele mai eficiente antrenamente cardio, cu impact pozitiv asupra functiilor inimii. Favorizeaza oxigenarea mai buna a creierului, in acelasi timp eliberand endorfine cu beneficii reale asupra starii generale: aparitia euforiei, scaderea nivelului de stres si stimularea sistemului imunitar.

Este un tip de antrenament ce poate fi practicat de toate categoriile de oameni, indiferent de nivelul de pregatire fizica. Il recomand atat femeilor insarcinate, cu conditia ca acestea sa fie atente la semnele propriului corp (si, in caz de disconfort prelungit, fie sa scada intensitatea, fie sa opreasca antrenamentul), cat si in diferite programe de recuperare dupa accidentari, deoarece cycling-ul are un impact negativ minimal asupra corpului, cu singura conditie sa fie facut corect.

Am avut persoane care au ars intr-o ora 400 de calorii, dar si extreme de 1.200 calorii, media fiind undeva pe la 600-700 de calorii. Clasa este coordonata de instructor, dar intensitatea poate varia foarte mult, in functie de fiecare participant si de modul in care isi regleaza rezistenta. In concluzie, pot spune ca indoor cycling-ul nu ar trebui sa lipseasca in procesul de slabire, dar eficienta sa are legatura cu determinarea fiecaruia.

Cât timp/ saptamana îmi va ocupa acest antrenament?

Un antrenament optim ar trebui sa includa 2-3 clase pe saptamana.

Ce condiție fizică trebuie să am pentru a include indoor cycling-ul in programul meu de antrenament?

Cel mai mare avantaj al indoor cycling-ului este ca poate fi inclus in programul oricarei persoane. Totusi, eu il recomand celor care au implinit varsta minima de 16 ani.

Cat de solicitant este antrenamentul de indoor cycling?

Exista diferite profile, cu intensitati diferite si scopuri diferite. Un trainer pregatit va explica intotdeauna profilul inainte sa inceapa clasa, iar clientii pot merge ulterior la clasa care se potriveste cel mai bine obiectivelor personale.

În cât timp se vor vedea rezultate?

Nu exista un timp anume, exista doar setarea unor obiective si indeplinirea acestora, intr-o perioada de timp, luand in calcul mai multe aspecte: alimentatie, stil de viata, nivel de fitness, tip de corp, personalitea si determinarea fiecaruia.

Mancam inainte sau dupa un antrenament de cycling? Cu cat timp inainte/ Cu cat timp dupa?

Nu exista o formula exacta: cand, cat si cum sa mananci, in raport cu efortul depus. Fiecare persoana are propria zona de confort, in ceea ce priveste subiectul alimentatie. In principiu, am avea nevoie de 2, pana la 4 ore pentru digestie, daca vorbim de o masa consistenta, respectiv de 30 de minute, pana la 2 ore, in cazul uni mese mai simple.

Dupa un antrenament intens este recomandat sa mancam cat mai repede, pentru ca organismal are nevoie de nutrienti sa se refaca. Atat proteinele, cat si carbohidratii, joaca roluri importante in procesul de recuperare. Proteinele sunt vitale in procesul de crestere si refacere musculara, iar consumul de carbohidrati va reface depozitul de glicogen.

Cu ce alte tipuri de antrenament se poate combina indoor cycling-ul?

Cu orice tip de antrenament functional, de coordonare sau flexibilitate.